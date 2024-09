Lamine Yamal skusi się na wielki transfer? Barcelona interweniuje

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal na radarze gigantów. Barcelona zdeterminowana

Lamine Yamal to prawdziwa perła Barcelony, z którą klub wiąże ogromne nadzieje. Wychowanek Dumy Katalonii błyszczał na ostatnich mistrzostwach Europy i udowodnił, że już w tak młodym wieku może rywalizować na najwyższym poziomie. To sprawiło, że zainteresowały się nim czołowe kluby.

Według informacji El Nacional.cat piłkarz przykuł uwagę Manchesteru City, Chelsea, Manchesteru United oraz PSG. W ostatnich dniach okazało się nawet, że mistrzowie Francji złożyli ofertę Barcelonie, która opiewała na zawrotne 250 milionów euro. Takie wieści przekazał agent Daniego Olmo.

Wszyscy czterej giganci liczą na to, że uda im się przekonać Lamine’a Yamala dużymi pieniędzmi. Są to kluby, które mogą sobie pozwolić na znacznie większe wydatki, dlatego w tej kwestii Barcelona raczej znajduje się na straconej pozycji. Jednak oczywiście wszystko zależy od woli piłkarza i jeśli dla niego ważniejsza jest miłość do klubu, to prawdopodobnie nie ma mowy o przenosinach.

Barcelona zdaje sobie sprawę, że utrata Yamala rozczarowałaby kibiców i znacząco osłabiła skład. W tej sytuacji Joan Laporta rozpoczął już działania, przygotowując lukratywną ofertę dla 17-latka. Propozycja ma zostać przedstawiona w lipcu 2025 roku, gdy zawodnik osiągnie pełnoletność.

