sportpix / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

PSG gotowe zapłacić 250 mln euro za Lamine Yamala

Paris Saint-Germain musi wzmocnić linię ofensywną po tym, jak drużynę z Paryża opuścił Kylian Mbappe. PSG jest poważnie zainteresowane sprowadzeniem Lamine Yamala i choć FC Barcelona nie ma zamiaru sprzedawać swojej perełki, to francuski klub się nie poddaje i przygotowuje ofertę.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez kataloński dziennik “Mundo Deportivo” mistrz Ligue 1 jest gotowy zaoferować fortunę za zdolnego 16-latka.

Czy FC Barcelona powinna sprzedać Lamine Yamala? Tak, tym samym naprawiłaby finanse 36% Nie, ten piłkarz to epokowy talent 61% Ciężko powiedzieć 3% 67 + Głosy Oddaj swój głos: Tak, tym samym naprawiłaby finanse

Nie, ten piłkarz to epokowy talent

Ciężko powiedzieć

Jeśli wierzyć doniesieniom wspomnianej wyżej gazety, to Paris Saint-Germain może wyłożyć na stół nawet 250 milionów euro. Gdyby taki transfer doszedł do skutku, to Lamine Yamal zostałby najdroższym piłkarzem w historii piłki nożnej.

Prawoskrzydłowy tym samym pobiłby rekord Neymara, który w 2017 roku za 222 miliony euro powędrował zresztą w tym samym kierunku – z Barcelony do PSG. Przeprowadzka 10-krotnego reprezentanta Hiszpanii do Paryża wydaje się jednak mało prawdopodobna.

Barca nie myśli bowiem o sprzedaży bardzo perspektywicznego zawodnika, którego klauzula odstępnego wynosi miliard euro. Duma Katalonii ma problemy finansowe, ale mimo to nie chce stracić szesnastolatka, którego uważa się za epokowy talent. Lamine Yamal w 50 spotkaniach minionego sezonu zdobył 7 bramek i zaliczył 11 asyst.