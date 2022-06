Pressfocus Na zdjęciu: Alexandre Lacazette

W zeszłym tygodniu Alexandre Lacazette pożegnał się z fanami Arsenalu Londyn i przekazał do wiadomości publicznej, że po pięciu latach odchodzi z klubu. Mówiło się o tym, że Francuz ma wrócić do Francji. W środę Olympique Lyon wydał oficjalny komunikat, w którym potwierdził pozyskanie napastnika.

Lacazette zdecydował się wrócić do Olympique Lyonu

Napastnik jest wychowankiem francuskiego klubu, dla którego rozegrał 275 meczów

Wobec jego odejścia, Arsenal został z jednym napastnikiem w kadrze

Powrót napastnika na stare śmieci

Ostatni rok nie był zbyt udany dla Alexandre’a Lacazette’a. Francuz miał problemy z regularnością i strzelił tylko sześć bramek w 36 meczach. Jego kontrakt wygasał wraz z końcem czerwca tego roku, a Arsenal postanowił, że nie będzie go przedłużał. Francuz od wielu tygodni wyrażał chęć powrotu do Olympique Lyon, a włodarze Kanonierów stwierdzili, że nie będą mu sprawiali problemów z odejściem.

W środę Olympique Lyon potwierdził pozyskanie napastnika, który wrócił do klubu w którym się wychował na zasadzie transferu bezgotówkowego. Napastnik występował wcześniej w Lyonie w latach 2009-2017. Dla francuskiego klubu rozegrał do tej pory aż 275 meczów, a wynik ten w przyszłym sezonie zostanie poprawiony.

Wobec odejścia Pierre-Emericka Aubameyanga do FC Barcelony i powrotu Alexandre’a Lacazette’a do Olympique Lyon, Arsenal został z jednym nominalnym środkowym napastnikiem. Charakterystykę typowej dziewiątki w kadrze Kanonierów ma obecnie tylko Eddie Nketiah. Co ciekawe kontrakt Anglika również wygasa w czerwcu tego roku, ale klub pracuje już nad jego przedłużeniem.

