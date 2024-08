PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kyogo Furuhashi

Kyogo Furuhashi na celowniku Manchesteru City

Manchester City w letnim okienku transferowym stracił Juliana Alvareza. Przypomnijmy, że argentyński snajper za 75 milionów euro przeprowadził się do Atletico Madryt. Dlatego na Etihad Stadium powstała luka w formacji ofensywnej. Pep Guardiola chce jak najszybciej ją wypełnić, a mistrz Anglii może dokonać bardzo zaskakującego wzmocnienia.

Z najnowszych informacji Fabrizio Romano wynika bowiem, że uwagę Obywateli przykuł Kyogo Furuhashi. 29-letni napastnik na co dzień występuje w Celticu Glasgow, gdzie uchodzi za jednego z najlepszych zawodników. Piłkarz z Kraju Kwitnącej Wiśni przechodząc do Manchesteru City na pewno zrobiłby ogromny krok naprzód w swojej karierze.

21-krotny reprezentant Japonii z powodzeniem gra w barwach drużyny The Bhoys od lipca 2021 roku, kiedy przeprowadził się na Celtic Park za 5,4 miliona euro z rodzimego zespołu, Vissel Kobe. Szkocki klub teraz może zarobić fortunę na sprzedaży swojej gwiazdy. Serwis “Transfermarkt” szacuje wartość snajpera na 14 milionów euro, choć wydaje się, że władze The Citizens musiałyby sięgnąć głębiej do kieszeni.

Kyogo Furuhashi w koszulce Celticu Glasgow rozegrał łącznie 135 meczów, zdobył 73 bramki oraz zaliczył 16 asyst. Kontrakt Japończyka z aktualnym mistrzem Szkocji obowiązuje do 31 maja 2027 roku, co stawia włodarzy Celticu Glasgow w bardzo dobrej pozycji negocjacyjnej. 29-latek podczas pobytu na Wyspach Brytyjskich trzykrotnie wygrał szkocką Premiership i dwa razy zdobył Puchar Szkocji.