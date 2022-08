fot. PressFocus Na zdjęciu: Chelsea

Chelsea szykuje transfer nowego prawego obrońcy, który sprawdzi się również w roli wahadłowego. The Blues dołączyli do zainteresowanych pozyskaniem Kyle’a Walkera-Petersa, gotowego do opuszczenia Southampton.

Wiele wskazuje na to, że już niedługo z Chelsea odejdzie Cesar Azpilicueta, który trafi do FC Barcelony

The Blues szykują transfer zawodnika, który będzie pełnił rolę rezerwowego dla Reece’a Jamesa

Na celowniku klubu znalazł się Kyle Walker-Peters. Chelsea stoczy o niego batalię z Manchesterem United i Arsenalem

Duże zainteresowanie angielskim defensorem

Sezon ligowy zacznie się już niedługo, a Chelsea wciąż nie może skompletować defensywy. Aktualnie trwają rozmowy w sprawie transferów Cucurelli i Fofany, ale na horyzoncie pojawiła się też opcja transferu prawego obrońcy.

Taktyka Thomasa Tuchela zakłada grę wahadłowymi, jednak z uwagi na niedobór środkowych obrońców, może on zmienić finalnie zmienić formację na czwórkę z tyłu. Mając na uwadze, że Cesar Azpilicueta wciąż ma szanse na angaż w FC Barcelonie, Chelsea szykuje transfer nowego prawego defensora.

Niepodważalnym numerem jeden w składzie The Blues jest Reece James. Nowy zawodnik miałby na ten moment pełnić rolę rezerwowego, choć przy grze na kilku frontach, z pewnością nie narzekałby na brak występów. Władze klubu wytypowały już swojego kandydata, którym jest wychowanek Tottenhamu.

Kyle Walker-Peters zamierza w trwającym okienku opuścić Southampton. Zainteresowanie jego usługami wykazują Manchester United oraz Arsenal, do których już zaraz dołączy właśnie Chelsea. Transfer 25-latka będzie możliwy jedynie w przypadku, gdy oferta wyniesie minimum 35 milionów euro.

Dwukrotny reprezentant Anglii wskoczył w ostatnich latach na wysoki poziom. W minionym sezonie rozegrał 32 ligowe występy, które zaowocowały trafieniem i dwoma asystami.

