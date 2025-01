Kvaratskhelia odchodzi. Napoli liczy na hit transferowy, żeby go zastąpić

Khvicha Kvaratskhelia jest coraz bliżej przenosin do PSG. Jak twierdzi La Gazzetta dello Sport, następcą Gruzina w Napoli może zostać Federico Chiesa.

Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia i Aurelio De Laurentiis

Chiesa może zastąpić Kvaratskhelię w Napoli

Khvicha Kvaratskhelia jest gotowy do zmiany barw. Zamiary Gruzina potwierdził Antonio Conte, który odniósł się do medialnych spekulacji na sobotniej konferencji prasowej. W związku z tym Napoli jest zmuszone do poszukania jakościowego następcy skrzydłowego.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Według najnowszych doniesień francuskiego serwisu L’Equipe Kvaratkshelia jest coraz bliżej przenosin do Paris Saint-Germain. Do finalizacji transferu może dojść nawet w tym tygodniu, a kwota, jaką zapłacą mistrzowie Francji, prawdopodobnie będzie oscylowała w granicach 80 milionów euro.

Tymczasem włoska “La Gazzetta dello Sport” opublikowała listę trzech możliwych kandydatów do zastąpienia gruzińskiego skrzydłowego. W tym gronie znalazł się Federico Chiesa z Liverpoolu, który w tym sezonie w ekipie The Reds nie mógł liczyć na zbyt wiele minut. Po pierwsze wpływ na to miała kontuzja piłkarza, a po drugie wysoka konkurencja na bokach ataku.

Wypożyczenie do Napoli, bo o takiej opcji myśli włoski klub, byłoby szansą dla Chiesy na odbudowanie formy. Pytanie tylko, czy sceptycznie nastawiony do transferu Arne Slot wyrazi zgodę na uszczuplenie kadry w środku rozgrywek. Jedyną szansą na powodzenie rozmów wydaje się głos samego piłkarza, który mógłby wymusić przenosiny, aby otrzymać więcej szans.

Inne nazwiska, które rozważa Napoli, to Hakim Ziyech z Galatasaray oraz Edon Zhegrova z Lille. Szczególnie realny wydaje się transfer Kosowianina.