Kulusevski: w Juve brakowało mi przestrzeni

Dejan Kulusevski

Dejan Kulusevski przechodził do Juventusu jako gwiazda Serie A. Jednak po przenosinach do stolicy Piemontu rozwój Szweda znacznie wyhamował, a on sam nie przypominał zawodnika, który występował w Parmie. Teraz po przenosinach do Tottenhamu Kulusevski przyznaje, że nie do końca zdaje sobie sprawę, dlaczego nie wyszło mu w Turynie.

Dejan Kulusevski nie spełnił pokładanych w nim nadziei grając w Juventusie

W styczniu Szwed przeniósł się do Tottenhamu

Spurs wypożyczyli Kulusevskiego za 10 mln euro z możliwością wykupu

Kulusevski zawiódł w Juventusie

The Spurs sięgnęli po Kulusevskiego w styczniu. Zawodnik przeniósł się do północnego Londynu na zasadzie osiemnastomiesięcznego wypożyczenia, za które Anglicy zapłacili 10 mln euro. Klub z Premier League może wykupić Szwada w 2023 roku za dodatkowe 35 mln euro. Trzeba przyznać, że to bardzo dobry układ dla Juventusu, który zapłacił za tego gracza 44 mln euro i mając na uwadze fakt, że nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

Co myśli Dejan Kulusevski o swoim pobycie w Turynie? – Szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego nie wyszło mi w Juventusie. Czasami tak się po prostu dzieje w piłce. Myślę, że nie miałem wystarczająco dużo przestrzeni na boisku, przez co nie mogłem w pełni wykorzystać swoich umiejętności – powiedział 21-letni zawodnik w rozmowie z Sky Sport.

– Życie toczy się dalej. Przygodę z Juventusem zawsze będę miło wspominał. Dobrze zakończyliśmy sezon wygrywając Puchar Włoch. Teraz jednak jestem w Tottenhamie i bardzo się z tego cieszę. Gra w Premier League jest zupełnie inna. Jest bardziej intensywna i bardziej fizyczna. Muszę szybko zaadoptować się do nowych warunków – dodał.

Kulusevski w Juventusie pod wodzą Massimiliano Allegriego bardzo słabo spisywał się na boisku, za co często był krytykowany. Ciążyła na nim zbyt ogromna presja związana z oczekiwaniami, z jakimi trafiał do drużyny bianconerich. W obecnym sezonie Serie A na murawie spędził 762 minuty i zdobył jednego gola.

