News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Kudus może zastąpić Salaha w Liverpoolu

Fakt, że kontrakt Mohameda Salaha obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku coraz poważniej niepokoi włodarzy Liverpoolu. The Reds nie mogą bowiem być pewni zatrzymania swojej gwiazdy na dłużej. Co prawda, strony prowadzą rozmowy w sprawie przedłużenia umowy, ale póki co nie osiągnięto porozumienia. 32-letni skrzydłowy wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym i nie wyklucza przeprowadzki.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach nazwisko Mohameda Salaha padało w kontekście takich zespołów jak francuskie Paris Saint-Germain, saudyjski Al-Ittihad oraz amerykańskie San Diego FC. Dlatego Liverpool chce być przygotowany na potencjalne odejście swojej największej gwiazdy i w związku z tym szuka ewentualnego następcy Egipcjanina.

Jak podaje portal “Fichajes.net”, uwagę drużyny z Anfield Road przykuł zawodnik ligowego rywala, Mohammed Kudus. 24-latek jest wszechstronnym piłkarzem – może zagrać na kilku pozycji w linii ataku, co bez wątpienia jest ogromnym atutem 34-krotnego reprezentanta Ghany. Co więcej, pomocnik ma już doświadczenie w Premier League.

Mohammed Kudus od sierpnia 2023 roku z powodzeniem występuje bowiem w West Hamie United, do którego przeniósł się za 43 miliony euro z Ajaksu Amsterdam. Ghańczyk w koszulce ekipy Młotów rozegrał łącznie 54 spotkania, strzelił 15 goli i zaliczył 7 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na 50 milionów euro.