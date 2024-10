Arsenal gotów wydać wielką kwotę. Obserwują duet z Bournemouth

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Kerkez i Semenyo pod obserwacją, Arsenal może wydać ok. 80 mln funtów

Arsenal po 7. kolejkach w Premier League znajduje się w czubie tabeli, gdzie zajmuje 3. miejsce z dorobkiem 17 punktów. Taką samą zdobycz punktową ma będący przed nimi Manchester City. Z kolei lider, czyli Liverpool wyprzedza ich o jedno oczko. W tym sezonie podopieczni Mikela Artety mierzą w zwycięstwo w rozgrywkach ligowych. Aby ta się stało, zarząd Kanonierów planuje kolejne wzmocnienia. Jak można się dowiedzieć z portalu caughtoffside.com pod obserwacją znalazł się duet zawodników z Bournemouth.

Źródło uważa, że w notesie skautów Arsenalu znalazły się takie nazwiska jak Milos Kerkez i Antoine Semenyo. Pierwszy z nich to utalentowany 20-letni lewy obrońca. Reprezentant Węgier mimo młodego wieku uzbierał już w drużynie narodowej 21 występów. Ponadto odkąd dołączył do Wisienek przed startem poprzedniego sezonu, to z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem. W Londynie widzą w nim potencjał, aby zastąpić Ołeksandra Zinczenko oraz Kierana Tierneya.

Z kolei Antoine Semenyo to 24-letni skrzydłowy z Ghany. Do klubu z Vitality Stadium trafił zimą 2023 roku za nieco ponad 10 mln euro z Bristol City. W bieżącym sezonie zawodnik imponuje formą, bowiem w 7 meczach w lidze zdobył 3 bramki i zaliczył jedną asystę.

Caughtoffside.com uważa, że Bournemouth wyceniło obu zawodników na ok. 80 milionów funtów. Zatem jeśli Arsenal poważnie myśli o transferze duetu Wisienek, musi przygotować bardzo lukratywną ofertę dla ligowego rywala.