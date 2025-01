Peszko bierze piłkarza Wisły Kraków. Ciekawy transfer Wieczystej

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Oficjalnie: Kuba Wiśniewski wypożyczony do Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków właśnie pochwaliła się dokonaniem trzeciego transferu podczas trwającego zimowego okienka. Przypomnijmy, że dotychczas do drugoligowego zespołu trafili Dijan Vukojević (29-letni skrzydłowy ze Szwecji) oraz Petar Brlek (30-letni pomocnik z Chorwacji). Najnowszym nabytkiem drużyny Żółto-Czarnych jest natomiast Kuba Wiśniewski, który przeprowadził się do Wieczystej Kraków na zasadzie półrocznego wypożyczenia z innego krakowskiego klubu – Wisły.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Jednocześnie młody piłkarz przedłużył swój kontrakt z Białą Gwiazdą do 30 czerwca 2026 roku. Kuba Wiśniewski ma 20 lat i występuje na pozycji prawego obrońcy. Boczny defensor ma już za sobą debiut w pierwszym zespole Wisły Kraków, aczkolwiek jego licznik zatrzymał się na zaledwie 2 meczach. Były młodzieżowy reprezentant Polski U-16 swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Śląska Wrocław, później grał w szkółce Legii Warszawa, by w połowie 2022 roku trafić pod Wawel.

Teraz dwudziestolatek poszuka regularnych występów w Wieczystej Kraków, która jest zdecydowanym faworytem do wygrania rozgrywek Betclic 2. Ligi. Co prawda, ekipa prowadzona przez Sławomira Peszkę ma na swoim koncie 45 punktów i zajmuje 2. miejsce w tabeli, tracąc 4 oczka do Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Jednak drużyna z Małopolski dysponuje dużo lepszym składem od aktualnego lidera, dlatego przynamniej teoretycznie powinna go dogonić w drugiej części kampanii.

Warto dodać, że w trwającym sezonie Kuba Wiśniewski rozegrał 11 spotkań dla trzecioligowych rezerw Wisły Kraków, ale nie wpisał się na listę strzelców.