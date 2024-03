IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Dani Carvajal

Talent Sevilli zastąpi Daniego Carvajala w Realu Madryt?

Dani Carvajal to nowożytna legenda Realu Madryt. Prawy obrońca w barwach Los Blancos rozegrał łącznie 406 meczów, notując w nich 12 goli i 63 asysty. Hiszpan z Królewskimi sięgnął po wszystkie najważniejsze trofea, w tym pięciokrotnie po Ligę Mistrzów.

Mimo że Carvajal wciąż stanowi o sile pierwszego składu Realu, to klub już zaczyna się rozglądać za jego następcą. W tym roku prawy obrońca skończył 32 lata, a więc jego kariera powoli zbliża się do końca, choć w tych czasach nie jest to aż tak oczywiste.

W ostatnim czasie w mediach pojawiały się spekulacje, że następcą Daniego Carvajala może zostać Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu. Anglik ma umowę z Liverpoolem do 2025 roku, co czyni go naprawdę atrakcyjną opcją do pozyskania już w letnim oknie.

Z kolei serwis Estadio Deportivo poinformował o nowym perspektywicznym kandydacie. Ponoć rozważany jest transfer Juanlu Sancheza z Sevilli. Niespełna 21-letni zawodnik robi postępy w tym sezonie i jego potencjalny transfer również mógłby być łatwy do sfinalizowania, bo kontrakt Sancheza kończy się w 2026 roku.

Estadio Deportivo twierdzi, że Real ma w planach zatrzymać na kolejny sezon Lucasa Vazqueza, aby mieć dwóch jakościowych prawych obrońców. Natomiast potencjalny transfer przyszłościowego zawodnika miałby się odbyć w 2025 roku, gdy Juanlu Sanchezowi pozostanie kilkanaście miesięcy do zakończenia umowy z Sevillą.