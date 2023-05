Według doniesień włoskiego "Primocanale.it" realny jest powrót Krzysztofa Piątka do Genoi. Przypomnijmy, że ten klub po roku nieobecności wraca do rozgrywek Serie A.

PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek przebywa obecnie na wypożyczeniu w Salernitanie z Herthy BSC

Ten sezon Serie A nie jest dla polskiego napastnika najlepszy

Ostatnie ligowe przełamanie wzbudziło zainteresowanie wokół Polaka

Krzysztof Piątek znów w Genoi?

Krzysztof Piątek formalnie wciąż jest piłkarzem Herthy BSC, z której jest wypożyczony do włoskiej Salernitany. Dla Polaka nie jest to jednak zbytnio udany sezon, bo w 29 meczach zdobył tylko 4 bramki i zaliczył 3 asysty. W związku z tym ekipa z Salerno raczej nie zdecyduje się na wykup Polaka.

Piątek po sezonie wróci do Herthy, która prawdopodobnie spadnie do 2. Bundesligi. Jego kontrakt z tą drużyną obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, ale najpewniej nie zostanie wypełniony. Polak powoli rozgląda się za nowym klubem. Ostatnio znalazł się na celowniku portugalskiego Sportingu CP.

Jak informuje włoskie “Primocanale.it” rozważany jest powrót Krzysztofa Piątka do Genoi. To tam reprezentant Polski prezentował najwyższą formę w swojej dotychczasowej karierze. Dzięki temu trafił później do AC Milanu. Genoa wraca do Serie A po roku nieobecności i stara się pozyskać kilku solidnych zawodników, którzy pozwolą na spokojne utrzymanie w nadchodzącym sezonie.

Zobacz także: Legia Warszawa może stracić swoją największą gwiazdę