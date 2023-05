PressFocus Na zdjęciu: Josue

Legia Warszawa ma za sobą dość udany sezon okraszony Pucharem Polski i miejscem na podium w Ekstraklasie

W zespole Kosty Runjaicia szczególnie ważną rolę odgrywa Josue

Kontrakt Portugalczyka powoli dobiega końca, co pozwala innym klubom na negocjacje

Josue opuści Legię? Oferty z różnych kierunków

Josue to kluczowy zawodnik w zespole Kosty Runjaicia. Pomocnik Legionistów w tym sezonie odgrywał arcyważną rolę, co potwierdzają jego doskonałe statystyki. Portugalczyk w PKO BP Ekstraklasie wystąpił w 29 meczach, zdobył w nich 11 bramek i zaliczył 5 asyst. Do tego dołożył 5 spotkań w Pucharze Polski, w których udało mu się trzykrotnie trafić do siatki.

Kontrakt Josue z Legią Warszawa dobiega końca 30 czerwca 2023 roku. Oznacza to, że piłkarz już może negocjować z innymi klubami. W gronie zainteresowanych są przede wszystkim zespoły z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jednak jak informuje Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty, w ostatnim czasie do wyścigu o podpis dołączyła drużyna z… Brazylii.

Przyszłość Josue nie jest jasna, ale pomimo zainteresowania wielu klubów wydaje się, że Portugalczyk zdecyduje się na pozostanie w stolicy. W Legii ma status absolutnej gwiazdy i lidera zespołu.

Co z przyszłością Josue? Wciąż wszystko jest możliwe. Co ciekawe, z tego co słyszę, pojawili się chętni z kraju, którego bym się nie spodziewał przy tej okazji. W tym momencie, poza Legią, kluby z trzech krajów w grze. Ale jakoś mam dobre przeczucia:) https://t.co/je8YroUn8K — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) May 10, 2023

