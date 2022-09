PressFocus Na zdjęciu: Toni Kroos

Wygląda na to, że Toni Kroos zaatakował swoją wypowiedzią Casemiro. Niemiec udzielił bardzo zdecydowanego wywiadu odnosząc się do ogromnych pieniędzy w angielskim futbolu, które jednak nie zawsze przekładają się na sukcesy tych drużyn w europejskich rozgrywkach.

Kroos skomentował ogromne pieniądze w angielskim futbolu

Niemiec nie przebierał w słowach odnosząc się do piłkarzy uciekających do Premier League

Media od razu powiązały wypowiedź z Casemiro

Kroos skrytykował Casemiro?

Już od wielu lat angielskie kluby wydają na rynku transferowym najwięcej. Ogromne pieniądze jakie płyną od bogatych właścicieli i z praw do transmisji telewizyjnych pozwalają Anglikom na transfery, na które nie byłoby stać przeciętnych klubów z innych lig.

– Zespoły z Premier League nie wygrały żadnych europejskich rozgrywek w tym roku. Pieniądze w Anglii od lat są znacznie większe niż w innych krajach, ale jak widać nie przekłada się to na sukcesy sportowe – powiedział Kroos.

– Dzięki Bogu nie wszyscy zawodnicy patrzą tylko na pensję. Niektórym zależy jeszcze na sukcesie sportowym i wygranych trofeach – dodał pomocnik Realu Madryt.

Media od razu powiązały ten komentarz z przeprowadzką Casemiro do Manchesteru United. Brazylijczyk zdecydował się na bardzo sensacyjny transfer z czołowego klubu Europy do będącego w budowie zespołu z Old Trafford, który ponadto występuje jedynie w rozgrywkach Ligi Europy.

Casemiro podobno zarabia aż 350 tysięcy funtów tygodniowo w drużynie Czerwonych Diabłów, czyli prawie dwa razy więcej niż w Madrycie, chociaż 30-latek upiera się, że jego decyzja o przeprowadzce do United nie miała nic wspólnego z pieniędzmi. – Ci, którzy tak myślą, nie znają mnie. Nie jestem taki. Gdyby chodziło o pieniądze, mógłbym odejść cztery lub pięć lat temu – powiedział Casemiro tuż po transferze do Manchesteru United.

