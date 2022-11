Pressfocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Sensacyjne wiadomości ws. przyszłości Jude’a Bellinghama przekazały media. Zdaniem Floriana Plettenberga Real Madryt zrezygnował z transferu pomocnika Borussii Dortmund. Królewskich skutecznie odstraszyły wymagania finansowe BVB.

Real Madryt przez wiele miesięcy starał się o transfer Jude’a Bellinghama

Wysokie wymagania finansowe Borussii Dortmund sprawiły, że Królewscy zrezygnowali z operacji

W tej sytuacji faworytem do sprowadzenia Anglika stał się Liverpool

Borussia planuje zarobić fortunę na Bellinghamie

Jude Bellingham to od wielu miesięcy jeden z najmocniej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Utalentowany pomocnik Borussii Dortmund wyceniany jest przez portal Transfermarkt aż na 100 milionów euro, a jego wartość może jeszcze wzrosnąć w przypadku udanych występów podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Mocno liczy na to zarząd BVB, który planuje sporo zarobić na jego sprzedaży.

Jeszcze do niedawna faworytem do pozyskania Anglika był Real Madryt. Zarząd Los Blancos wymarzył sobie, by to 19-latek uzupełnił formację pomocy i obok Tchouameniego i Camavingi stanowił o jej sile na lata. Wobec najnowszych doniesień mediów, szanse na transfer Bellinghama do Realu mocno zmalały.

🚨🎖️| Real Madrid will NOT enter a bidding war for Jude Bellingham. @MatteMoretto — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 25, 2022

Florian Plettenberg przekazał, że Królewscy zrezygnowali z prób pozyskania Anglika wobec gigantycznych oczekiwań finansowych Borussii Dortmund. Jego zdaniem, zarząd BVB nie sprzeda pomocnika za mniej niż 150 milionów euro. Takich pieniędzy nie zamierzają wykładać Los Blancos. Informacje te potwierdził także Matteo Moretto.

Sprawia to, że obecnie Bellinghamowi bliżej do przeprowadzki do Liverpoolu. The Reds również zabiegają o jego pozyskanie od dłuższego czasu i gotowi są zainwestować w to ogromne pieniądze.

