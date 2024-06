Kownacki przymierzany do transferu. Utytułowany klub chce Polaka

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki na radarze FC Kopenhagi

Sezon 2023/2024 miał być przełomem dla Dawida Kownackiego, który jeszcze kilkanaście miesięcy temu zachwycał w barwach Fortuny Dusseldorf. Tymczasem Polakowi kompletnie się nie wiedzie po transferze do Werderu Brema, co potwierdzają jego statystyki.

W minionych rozgrywkach Kownacki rozegrał łącznie 22 mecze, ale na boisku spędził zaledwie 362 minuty. W tym czasie snajper ani razu nie trafił do bramki. Warto zaznaczyć, że Polak po prostu nie przekonał sztabu szkoleniowego, bo według dostępnych danych kontuzje wykluczyły go tylko z dwóch spotkań.

Taki bilans jasno sugeruje, że niedługo Kownacki znów może zmienić barwy klubowe i rzeczywiście pojawiają się pierwszy głosy w tej sprawie. Jak przekazał Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl, transferem polskiego napastnika zainteresowana jest duńska Kopenhaga. Ponoć zawodnik już kontaktował się z Kamilem Grabarą, który w tym klubie spędził trzy ostatnie lata.

Przenosiny do słabszej ligi będą wielką szansą dla Kownackiego na odbudowanie formy. Jeśli napastnik wróci do dyspozycji z czasów Fortuny Dusseldorf, to na pewno poradzi sobie w Superlidze. Rozwoju sytuacji można się spodziewać w najbliższych tygodniach.

