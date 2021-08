W nocy z soboty na niedzielę Kurt Zouma przystał na warunki West Ham. Taki ruch otwiera Julesowi Kounde furtkę do Chelsea, więc lada moment będziemy świadkami głośnej zmiany barw. Przyszłość Kyliana Mbappe wciąż jest niejednoznaczna, ale Real Madryt dał czas PSG na odpowiedź do poniedziałku. Zachęcamy do śledzenia relacji “na żywo” z rynku transferowego, gdzie na bieżąco będziemy informować o kolejnych ruchach transferowych w najsilniejszych europejskich ligach.

