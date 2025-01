Kotwica pożegnała kluczowego zawodnika. Wisła Płock skorzysta z okazji?

PressFocus Na zdjęciu: Zvonimir Petrović

Zvonimir Petrović nie jest już piłkarzem Kotwicy Kołobrzeg

Zvonimir Petrović trafił do Polski w młodym wieku, rozpoczynając swoją przygodę z polską piłką w Koronie Kielce. Grając w drużynie do lat 19 tego klubu, zdobył mistrzostwo Polski w tej kategorii wiekowej. Do Kotwicy Kołobrzeg ściągnął go Maciej Bartoszek, który miał okazję współpracować z nim wcześniej w Kielcach. W obecnym sezonie pierwszej ligi Petrović wystąpił w 16 spotkaniach, zdobywając dwie bramki i zaliczając jedną asystę. W Pucharze Polski dołożył kolejne trzy występy i jednego gola, co podkreśla jego wpływ na grę drużyny.

Choć Petrović był ważnym zawodnikiem Kotwicy zdecydowano się na zakończenie współpracy. – Kotwica Kołobrzeg informuje, że za porozumieniem stron zakończono współpracę ze Zvonimirem Petroviciem. Zvone – dziękujemy za zaangażowanie, wkład w rozwój drużyny i historyczny awans oraz życzymy powodzenia w dalszej karierze sportowej! – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jednak to nie koniec doniesień związanych z tym zawodnikiem. Jak informował kilka tygodni temu Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl, Zvonimir Petrović znalazł się w kręgu zainteresowań Wisły Płock. 23-letni zawodnik z Bośni, posiadający także paszport chorwacki, to defensywny pomocnik, który charakteryzuje się skutecznym odbiorem piłki i dużą wszechstronnością.

Kotwica Kołobrzeg, zajmując 16. miejsce w tabeli, znajduje się tuż nad strefą spadkową i walczy o utrzymanie w pierwszej lidze. Zakończenie współpracy z Petroviciem to dla klubu istotna zmiana, która może wpłynąć na dalsze losy zespołu w trwających rozgrywkach.