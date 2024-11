PressFocus Na zdjęciu: Zvonimir Petrović

Wisła Płock chce rychłego powrotu do Ekstraklasy. Płocczanie, choć mają niezłą kadrę, cały czas rozglądają się za wzmocnieniami w okienku zimowym

Jeśli chodzi o Jonathana Juniora, to klub z Płocka ma konkurencję zarówno w Ekstraklasie, jak i w 1. lidze, chodzi o bezpośredniego rywala do awansu

Z informacji Goal.pl wynika, że na celowniku Wisły znalazł się nie tylko Brazylijczyk z Kotwicy, ale również jego klubowy kolega

Dwa bieguny tabeli

Wisłę Płock i Kotwicę Kołobrzeg dzieli kilkanaście miejsc w tabeli 1. ligi, oba kluby mają zgoła odmienne cele. Płocczanom marzy się powrót do Ekstraklasy, a z kolei dla klubu znad morza szczytem byłoby utrzymanie się w pierwszej lidze. Kotwica to beniaminek tych rozgrywek, który jednak kadrowo staje się coraz słabszy.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi





Kotwica przegrywa ostatnio mecz za meczem, a klub ma kłopoty nie tylko na boisku. Ze względu na turbulencje finansowe niektórzy piłkarze chcą rozwiązać kontrakt, a jest wśród nich król strzelców 2. ligi, wspomniany Jonathan Junior. Brazylijczyk wzbudza na polskim rynku transferowym duże zainteresowanie, a zdaniem niektórych naszych źródeł najbliżej mu właśnie do Płocka.



Jak jednak wynika z informacji Goal.pl, Wisła Płock jest też zainteresowana innym graczem Kotwicy. Chodzi o Zvonimira Petrovicia, 23-letniego Bośniaka, mającego również paszport chorwacki. Petrović to defensywny pomocnik, który przede wszystkim ma bardzo dobry odbiór piłki.

Najpierw była Korona

Petrović w tym sezonie 1. ligi rozegrał 16 meczów, w których zdobył dwa gole i zaliczył asystę. Do tego dorzucił trzy występy i bramkę w Pucharze Polski. Jego kontrakt z Kotwicą obowiązuje do lata 2025 roku, ale niewykluczone, że płocczanie spróbują po niego sięgnąć już tej zimy.



Do Polski Petrović trafił “za młodu”, wiążąc się z Koroną Kielce. Z zespołem do lat 19 tego klubu sięgnął po mistrzostwo Polski. Do Kołobrzegu ściągnął go Maciej Bartoszek, który pamiętał go właśnie z Kielc. Obecny pracodawca Petrovicia zajmuje piętnaste miejsce w 1.lidze.