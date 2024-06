Kosztował 30 milionów. Może opuścić BVB po dwóch sezonach

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Real - BVB

BVB sprzeda napastnika?

Karim Adeyemi trafił do Dortmundu w lecie 2022 roku. Borussia pozyskała go z RB Salzburg za 30 milionów euro. W pierwszym sezonie napastnik rozegrał 32 spotkania, strzelił dziewięć goli i zanotował sześć asyst. W kolejnych rozgrywkach jego liczby nie były już tak imponujące. Chociaż zaliczył o dwa mecze więcej, to zdobył pięć bramek i zapisał na swoim koncie tylko dwa ostatnie podania.

22-latek często balansował pomiędzy ławką rezerwowych i wyjściowym składem, z czego bez wątpienia sam nie był zadowolony. To może zadecydować o jego przyszłości. Nicolo Schira przekonuje, że Adeyemi tego lata może zmienić klubowe barwy. BVB nie postrzega go jako kluczowej postaci kadry, a on sam liczy na regularną grę w podstawowej jedenastce.

Na razie brakuje informacji dotyczących potencjalnego nowego pracodawcy czterokrotnego reprezentanta Niemiec. To oznacza, że pogłoski o jego sprzedaży wcale nie muszą znaleźć potwierdzenia w rzeczywistości. Jednak jeżeli Borussia będzie chciała zakończyć współpracę z ofensywnym piłkarzem, bez wątpienia nie uczyni tego za mniej niż 40 milionów euro. Adeyemi jest związany z BVB umową ważną do 30 cze 2027 roku.

