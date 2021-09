Letnie okienko transferowe dobiegło końca, więc teraz czas na różnego rodzaju podsumowania. Dawno nie było w historii piłki nożnej takiego mercato jak to, które za nami. Co prawda w porównaniu do roku 2019 na transfery kluby z czołowych pięciu lig wydały mniej. Wówczas była to suma ponad sześciu miliardów euro. Tym razem łącznie kluby na wzmocnienia przeznaczyły ponad 1,5 miliarda euro. Niemniej pracodawcę zmienili Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, co sprawia, że to było wyjątkowe okno transferowe.

Letnie okienko transferowe miało wiele spektakularnych transakcji. W zasadzie było ich tyle, że nie wszystkie zmieściły się w naszym zestawieniu. Być może niesprawdliwe, ale ile ludzi, tyle opinii. Rzutem na taśmę klub zmienił Eduardo Camavinga, który ze Stade Rennais trafił do Realu Madryt. Wielu piłkarzy zmieniło pracodawcę na zasadzie wolnych transferów. Między innymi Gianluigi Donnarumma, czy Hakan Calhanoglu. Pierwszy dołączył do Paris Saint-Germain, a drugi został w Mediolanie, ale zdecydował się na kontynuowanie kariery w Interze.

Jeszcze przed startem okienka transferowego jasne było, że Dayot Upamecano dołączy do Bayernu Monachium. Tymczasem David Alaba zasili szeregi Realu Madryt. Z ciekawych transakcji nie można nie odnotować przeprowadzki Manuela Locatelliego do Juventusu FC. Saga transferowa trwała dobrych kilka tygodni. Aczkolwiek Stara Dama dopięła swego. Pracodawcę zmienił także Sergio Ramos, który zakończył swoją wieloletnią przygodę z Królewskimi.

Oprócz wymienionych wyżej transakcji postanowiliśmy wyszczególnić 11 naszym zdaniem najważniejszych transferów minionej już sesji transferowej. Zdajemy sobie sprawę, że każdy może mieć swoje zdanie, więc jesteśmy gotowi na przyjęcie różnych argumentów w dyskusji pod materiałem. Zachęcamy jednocześnie naszych czytelników do komponowania swoich TOP 11 transferów lata 2021 roku. Będziemy starać się z każdą listą zapoznać. Życzymy przyjemnej lektury i zabawy.

TOP 11 transferów letniego okienka transferowego

11. Memphis DEPAY (Olympique Lyon → FC Barcelona – wolny transfer)

Holenderski piłkarz był długo łączony z przeprowadzką do ekipy z Camp Nou. Zwolennikiem tego rozwiązania był przede wszystkim trener FC Barcelony Ronald Koeman. Ostatecznie Memphis Depay trafił do hiszpańskiej ekipy. Sam na pewno chciał tworzyć magiczny duet napastników z Lionelem Messim. Argentyńczyk musiał jednak spróbować nowych wyzwań ze względu na sytuację finansową Katalończyków. To oznacza, że Holender ma szansę być największą gwiazdą w ekipie z Barcelony. Mimo że numer dziesięć w zespole przejął po Messim młody Ansu Fati.

10. Sergio AGUERO (Manchester City → FC Barcelona – wolny transfer)

Argentyńczyk zakończył przygodę z Man City i wrócił do La Liga. Nie trafił jednak do Atletico Madryt, którego barwy reprezentował przed przeprowadzką an Wyspy Brytyjskie. Trafił ostatecznie do Barcy, gdzie wiąże się z nim ogromne nadzieje. Sergio Aguero nie ma za sobą udanego sezonu. Aczkolwiek z pewnością zawodnik, który swoim doświadczeniem może jeszcze bardzo pomóc Katalończykom w walce o najwyższe cele. 33-latek ma na swoim koncie jak na razie 175 występów w lidze hiszpańskiej, notując w nich 74 trafienia i 29 asyst. Z klubem z Camp Nou zawodnik związał się umową do końca czerwca 2023 roku i można spodziewać się, że jego obsesja wygrywania będzie miała wpływ na grę Blaugrany.

9. Tammy ABRAHAM (Chelsea FC → AS Roma – 40 milionów euro)

Angielski napastnik musiał zwolnić miejsce w ofensywie Chelsea FC dla Romelu Lukaku. Taki stan rzeczy przyczynił się do tego, że Jose Mourinho postanowił skorzystać z okazji i pozyskać reprezentanta Anglii. Portugalczyk miał według informacji włoskich dziennikarzy ogromny wpływ na transakcję z udziałem 23-latka. AS Roma pozyskała Abrahama za niemałe pieniądze. Wbrew pozorom nie podjęła jednak dużego ryzyka, pozyskując go z angielskiego teamu. Po pierwsze Anglik jest wciąż stosunkowo młodym zawodnikiem, a po drugie wydaje się, że idealnie pasuje do układanki trenera Giallorossich. Pierwsze występy w szeregach Romy w wykonaniu Abrahama były bardzo obiecujące. Aczkolwiek prawdziwym testem dla tego zawodnika będą starcia z gigantami Serie A takimi jak Inter Mediolan, AS Milan, Atalanta, czy Juventus FC.

8. Antoine GRIEZMANN (FC Barcelona → Atletico Madryt – wypożyczenie)

Francuski napastnik w ostatnim dniu okienko transferowego wrócił do klubu, w którym tak naprawdę rozwinął skrzydła. W szeregach FC Barcelony długo nie potrafił prezentować pełni swoich możliwości. Gdy jednak na początku trwającej kampanii jego gra wyglądała dobrze, to okazało się, że jego przygoda z klubem z Camp Nou musiała dopiec końca. Dla zawodnika nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wrócił do ekipy, w której trenerem jest jego przyjaciel Diego Simeone. Hiszpańscy dziennikarze niejednokrotnie przekazywali wiadomości, że Argentyńczyk i Antoine Griezmann bardzo się lubią. Dość powiedzieć, że dzieci obu dżentelmenów też za sobą przepadają, więc Griezmann z dużym optymizmem podchodził do powrotu na stare śmieci. Potencjał ofensywny Los Colchoneros po przybyciu Francuza jest niezwykły. Widać, że Atletico wyciągnęło wnioski z poprzedniej kampanii, gdy przez wąską kadrę musiało aż do ostatniego meczu drżeć o to, czy uda się wywalczyć mistrzowski tytuł. Po letnich wzmocnieniach stołeczna ekipa powinna bez kłopotu poradzić sobie z grą na kilku frontach.

7. Raphael VARANE (Real Madryt → Manchester United – 40 milionów euro)

Reprezentant Francji jest kolejnym defensorem po Sergio Ramosie, który tego lata rozstał się z Realem Madryt. Defensywa Królewskich została zatem mocno przebudowana. W każdym razie, gdy kibice Los Blancos mogą rozpaczać po stracie kluczowego zawodnika, to fani Manchesteru United mogą się cieszyć. Niewykluczone, że Raphael Varane z Harrym Maguirem stworzy duet najlepszych środkowych obrońców w Premier League. Sternicy Czerwonych Diabłów przeznaczyli 40 milionów euro na transakcję z udziałem 28-latka. Bez wątpienia z takim zawodnikiem, jak Varane menedżer Ole Gunnar Solsjaer może celować w najwyższe cele w sezonie 2021/2022.

6. Achraf HAKIMI (Inter Mediolan → Paris Saint-Germain – 60 milionów euro)

Marokańczyk w perspektywie kilku ostatnich lat zmieniał kluby regularnie. Niemniej w każdym zespole, w którym grał, odnosił sukcesy. Achraf Hakimi z Realem Madryt wygrał między innymi Ligę Mistrzów (chociaż w barwach tej ekipy zagrał zaledwie 17 meczów – przyp. red.), Superpuchar Hiszpanii, czy Klubowe Mistrzostwo Świata. Gdyby bronił barw Borussii Dortmund, to zdołał wygrać Superpuchar Niemiec. Tymczasem z Interem Mediolan triumfował w Serie A. Kolejnym celem dla zawodnika jest zawojowanie elitarnych rozgrywek w szeregach Paris Saint-Germain. Niezwykle uniwersalny piłkarz, mogący grać na lewej lub prawej obronie, a także na prawym skrzydle. Początek 22-latek w ekipie ze stolicy Francji ma obiecujący, bo w pięciu spotkaniach zanotował jedno trafienie i dwie asysty.

5. Jack GREALISH (Aston Villa → Manchester City – 117,5 miliona euro)

Reprezentant Anglii stał się bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów lata. Chociaż pełnia możliwości tego zawodnika może nie być wykorzystana ze względu na fakt, że aktualny mistrz Premier League nie ma w swoich szeregach klasycznego napastnika. Tajemnicą Poliszynela jest to, że Jack Greaslish był pozyskiwany do ekipy z Etihad Stadium z myślą, aby obsługiwać podaniami Harry’ego Kane’a w szeregach The Citizens. Aczkolwiek druga część planu władz Manchesteru City nie została zrealizowana. Mimo wszystko względem 25-latka są ogromne oczekiwania nie tylko u kibiców angielskiej ekipy, ale również u Josepa Guardioli. W poprzedniej kampanii Grealish rozegrał w Aston Villi łącznie 27 meczów, w których strzelił siedem goli, a także zaliczył 12 asyst. W tymn sezonie bilans może być jeszcze lepszy.

4. Jadon Sancho (Borussia Dortmund → Manchester United – 85 milionów euro)

Jedna z dłuższych sag transferowych w historii piłki nożnej. Angielski skrzydłowy już w 2020 roku był bliski dołączenia do Manchesteru United. Ostatecznie jednak działacze Czerwonych Diabłów nie doszli do porozumienia ze sternikami Borussii Dortmund w sprawie sumy odstępnego. O ile ubiegłoroczne okienko transferowe Manchester United mógł uznać za nieudane, to latem 2021 roku w końcu decydenci Czerwonych Diabłów dopięli swego. Tym samym młoda ofensywa ekipy Ole Gunnara Solskjaera prezentuje się niezwykle okazale. Oprócz Jadona Sancho w zespole z Old Trafford są jeszcze Mason Grenwood i Marcus Rashford. A trzeba też dodać, że w składzie Man Utd są doświadczeni Edinson Cavani i Criastiano Ronaldo.

3. Romelu LUKAKU (Inter Mediolan → Chelsea FC – 115 milionów euro)

Thomas Tuchel od momentu, gdy trafił do ekipy ze Stamford Bridge, nie ukrywał, że chciał mieć nowego napastnika w swoim składzie. W kontekście transferu do Chelsea wymieniani byli Harry Kane, czy Robert Lewandowski. Na celowniku The Blues znajdował się również Erling Haaland. Ostatecznie wybór padł na Romelu Lukaku. Belg wrócił tym samym do ekipy, która w przeszłości chyba zbyt szybko go skreśliła. Lukaku jednak nie miał za złe sternikom The Blues, że nie dali mu szansy na zaistnienie w drużynie. Swoją przydatność potwierdzał w Evertonie, Man Utd, a ostatnio w Interze Mediolan. Z ekipą z Serie A wygrał mistrzostwo, tworząc wyśmienity duet napastników z Lautaro Martinezem. Teraz będzie chciał udowodnić swoją moc w szeregach Chelsea.

2. Cristiano Ronaldo (Juventus FC → Manchester United – 15 milionów euro)

Dyrektor sportowy Federico Cherubini i wiceprezydent Pavel Nedved przekonywali przez pół lata, że Portugalczyk nie zmieni klubu. Mimo że fakty sugerowały, że będzie inaczej. Między innymi wywożenie samochodów z garażów piłkarza, czy różne wpisy samego zawodnika w mediach społecznościowych, które dawały do zrozumienia, że zawodnik podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości. Dużo spekulowano o tym, że Cristiano Ronaldo zakotwiczy na Etihad Stadium i trafi pod skrzydła Josepa Guardioli. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, bo do gry o zawodnika włączył się Man Utd. Swoje w sprawie transakcji zrobił sir Alex Ferguson, który ma bardzo dobre relacje z piłkarzem. Przeprowadził z nim kilka rozmów, przekonując go do powrotu na Old Trafford i ostatecznie wielki comeback stał się faktem. Sternicy Czerwonych Diabłów przeznaczyli na transakcję 15 milionów euro. Niemniej wraz z bonusami transfer może kosztować nawet 23 miliony euro, czyli nieco więcej, niż Man Utd wydał na zawodnika w 2003 roku, gdy pozyskiwał go ze Sportingu Lizbona.

1. Lionel Messi (FC Barcelona → Paris Saint-Germain – wolny transfer)

Argentyńczyk latem 2021 roku zakończył ponad 20-letnią przygodę z FC Barceloną. Był to czas bogaty w sukcesy. Lionel Messi wygrał z Blaugraną praktycznie wszystko, co było do wygrania. Teraz przyszła pora na zawojowanie Ligi Mistrzów, Ligue 1 i krajowych pucharów we Francji. Mając na uwadze to, że zawodnik urodzony w Rosario będzie mógł liczyć na wsparcie Kyliana Mbappe i Neymara, to trudno wyobrazić sobie, aby PSG nie wygrało wszystkiego, co się da na krajowym podwórku. Wyzwaniem będą jednak elitarne rozgrywki, gdzie już w fazie grupowej paryżanie będą rywalizować z Man City. Messi debiut w PSG ma już za sobą. Niewykluczone, że pierwszy poważny test w nowej drużynie piłkarz zaliczy już 28 września w starciu przeciwko mistrzom Premier League.

