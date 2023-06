Mateusz Czyżycki zamienił pierwszoligowy GKS Tychy na Koronę Kielce. Przedstawiciel Ekstraklasy pozyskał go w ramach wolnego transferu. Pomocnik podpisał dwuletni kontrakt.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Czyżycki

Korona Kielce pozyskała Mateusza Czyżyckiego

25-latek w ubiegłym sezonie pierwszej ligi strzelił dziewięć goli

Pomocnik podpisał z przedstawicielem Ekstraklasy dwuletni kontrakt

Pierwszy transfer kielczan

Po bardzo dobrej rundzie wiosennej Korona Kielce zapewniła sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Aby tym razem lepiej wystartować i nie uwiązać się w walkę o ligowy byt, konieczne jest poważne wzmocnienie kadry.

W czwartek klub z województwa świętokrzyskiego poinformował o sfinalizowaniu pierwszego transferu. W ramach bezgotówkowej transakcji do Kielc trafił Mateusz Czyżycki, który reprezentował do tej pory barwy GKS-u Tychy. Z Koroną związał się dwuletnim kontraktem.

– Zdecydowałem się na Koronę, myślę, że to krok do przodu dla mnie i pomogę zarówno drużynie, jak i sobie w karierze. Za mną udany sezon i mam nadzieję, że to powtórzę w nadchodzącym – powiedział pomocnik po podpisaniu umowy.

W sezonie 2022/2023 Czyżycki strzelił w pierwszej lidze dziewięć goli. Przed transferem do GKS-u Tychy grał między innymi w Warcie Poznań i Odrze Opole.

