Nowe wieści ws. komplikacji przejścia Dembele do PSG

Ousmane Dembele znalazł się w kręgu zainteresowań PSG na sam koniec zimowego okienka. FC Barcelona zamierza pozbyć się piłkarza i liczyła, że dobije targu z paryżanami. Jak się okazało, skrzydłowy wrócił właśnie do Katalonii z kontrofertą, co oznacza komplikacje. Do tego szefostwo z nad Sekwany nie zamierza płacić za usługi 24-latka, a nie na tym zależało Blaugranie.

Ousmane Dembele wrócił do Barcelony

Wszystko przez kontrofertę PSG

Paryżanie wolą oddać dwóch piłkarzy niż płacić za transfer 24-latka

Dembele ma coraz mniej czasu na ucieczkę z Katalonii

Ousmane Dembele był już jedną nogą w PSG. Tymczasem piłkarz wrócił do Katalonii w średnim nastroju. Wszystko przez kontrofertę paryżan, którzy nie godzą się na warunki Barcy. Jak przekazała Helena Condis Edo z El Partidazo de COPE, francuska ekipa zamierza pozyskać 24-latka wyłącznie, dzięki oddaniu Diny Ebimbe i Aphy Diallo.

Trzeba przyznać, że Blaugranie zależało na kompletnie innej operacji. Xavi wolałby nie współpracować już ze skrzydłowym. Wszystko przez ostatnie wydarzenia podczas rozmów nad przedłużeniem umowy. Dlatego, klub oczekuje konkretnych ofert za jego usługi. Raporty podawały kwotę w wysokości, co najmniej 20 mln euro, mogącą zadowolić kierownictwo z Camp Nou.

👉‼️Dembélé acaba de aterrizar en Barcelona con una contraoferta del PSG. El PSG ofrece a 2 jugadores, pero SIN dinero de por medio. Dina Ebimbe (mediocentro muy joven) y Alpha Diallo (lateral izquierdo). Intercambio puro y duro sin dinero. Contado en @deportescope @partidazocope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) January 31, 2022

– “Dembele właśnie wylądował w Barcelonie z kontrofertą PSG. Propozycja oddania dwóch graczy, ale bez żadnych pieniędzy. Dina Ebimbe (bardzo młody pomocnik) i Alpha Diallo (lewy obrońca) za Dembele” – poinformowała dziennikarka El Partidazo de COPE.

Już nad ranem Le Parisien informowało o takim scenariuszu. Wówczas nie padły konkretne nazwiska potencjalnych graczy dołączonych do wymiany. Część środowiska większe szanse dawała na przejście takich zawodników jak Angel Di Maria, Mauro Icardi czy Juan Bernat. Natomiast już wiadomo, że propozycja PSG nie jest tak lukratywna, więc negocjacje powoli można uznać za zakończone.

Niewykluczony jest również ruch Dembele do Premier Legue. Kilka dni temu wśród chętnych ekip wymieniano Chelsea czy Tottenham. Nie ma jednak pewności, żeby oba zespoły nadal były zainteresowanie pozyskaniem Francuza.

