Kolejny skrzydłowy na celowniku Juventusu. Trop prowadzi do Portugalii

Atlantico Press / Alamy Na zdjęciu: Galeno

Galeno na liście życzeń Juventusu

Dyrektor Juventusu, Cristiano Giuntoli, ogłosił, że Bianconeri zamierzają sprowadzić jeszcze trzech nowych zawodników po sfinalizowaniu transferów Douglasa Luiza, Michele Di Gregorio, Khephrena Thurama i Juana Cabala. Klub spodziewa się podpisania kontraktu z nowym skrzydłowym, ale według “Gazzetty”, jeśli Matias Soule opuści drużynę, gigant Serie A będzie potrzebował jeszcze dwóch nowych zawodników na skrzydłach.

Najnowszym i nieco mniej znanym szerszej publice celem transferem Juventusu jest skrzydłowy Porto, Galeno. 26-letni zawodnik ma klauzulę wykupu wynoszącą 60 milionów euro, ale Portugalczycy mogą być zmuszeni do sprzedaży go za niższą kwotę z powodu problemów finansowych. Serwis “Transfermarkt” wycenia go obecnie na 25 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Juventus skupia się na wzmocnieniu swoich skrzydeł przed nadchodzącym sezonem. Karim Adeyemi z Borussii Dortmund i Jadon Sancho z Manchesteru United są wysoko na liście życzeń Starej Damy. Giuntoli wciąż liczy, że dogada się z Czerwonymi Diabłami w sprawie wypożyczenia Anglika licząc, że klub z Premier League pokryje część jego wynagrodzenia. Jednak finalizacja rozmów może nastąpić dopiero bliżej końca okienka transferowego, a ewentualne fiasko rozmów doprowadzi do innych ruchów na rynku.

