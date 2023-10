IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Fabian Ruiz

Ruiz wzbudził zainteresowanie Juventusu

Stara Dama musi w styczniu wzmocnić środek pola

W kadrze powstała luka po zawieszeniu Pogby i Fagiolego

Fabian Ruiz na celowniku Juventusu

Nicolo Fagioli został zdyskwalifikowany na siedem miesięcy w związku z udziałem w aferze bukmacherskiej, która wybuchła w ostatnim czasie w Italii. Z kolei Paul Pogba jest tymczasowo zawieszony, ale grozi mu kilkuletni rozbrat z futbolem w związku pozytywnym wynikiem testu antydopingowego.

W pomocy Juventusu powstała zatem ogromna luka, którą klub musi wypełnić w styczniu. Ze Starą Dama jest łączony Lazar Samardzić, ale według Calciomercato.com Bianconeri powalczą o Fabiana Ruiza, który nie jest zadowolony ze swojego pobytu w Paris Saint-Germain.

Fabian Ruiz zanim przeniósł się do PSG latem 2022 roku błyszczał na boiskach Serie A w barwach Napoli. To właśnie obecny dyrektor sportowy Juventusu Cristiano Giuntoli sprowadził go w 2018 roku z Realu Betis do Kampanii, a teraz chce go przekonać do transferu do Starej Damy.

Juventus będzie musiał przekonać do takiego ruchu także PSG, ponieważ Bianconeri celują w półroczne wypożyczenie i ewentualny transfer definitywny po zakończeniu sezonu, a na takie rozwiązanie niekoniecznie będzie chciał przystać zespół z Paryża.

