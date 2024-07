Kolejny napastnik na celowniku Milanu. Nieoczywisty wybór

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jhon Duran

Duran wzbudził zainteresowanie Milanu

Nie jest tajemnicą, że AC Milan uzgodnił warunki transferu z Alvaro Moratą, który ma klauzulę wykupu z Atletico Madryt wynoszącą około 12 milionów euro i przejdzie badania lekarskie w Madrycie we wtorek. Tymczasem klub szuka kolejnego napastnika, aby wzmocnić swoje opcje ofensywne. W kręgu zainteresowań znajdują się między innymi Tammy Abraham z Romy oraz Niclas Fullkrug z Borussii Dortmund.

Teraz ekspert transferowy “Sky Sport Italia”, Manuel Baiocchini, twierdzi, że na horyzoncie pojawiło się nowe nazwisko, a mianowicie Jhon Duran. Kolumbijczyk idealnie pasuje do profilu poszukiwanego zawodnika i ma zaledwie 20 lat. Młody wiek i możliwość rozwoju jest kolejnym atutem dla Milanu.

Aston Villa podpisała kontrakt z Duranem dopiero w styczniu 2023 roku, wykupując go z Chicago Fire za 16,65 milionów euro. Zawodnik strzelił osiem goli w 49 oficjalnych meczach, jednak większość z nich zdobył, wchodząc z ławki rezerwowych.

West Ham United był mocno łączony z Duranem, ale nie zgodził się na kwotę wynoszącą 40 milionów euro, którą Aston Villa za niego żąda. Milan prawdopodobnie również nie zgodzi się na tak wysoką opłatę transferową, ale może próbować negocjować lepsze warunki transferu, co raczej nie będzie proste. Zespół z Birmingham choć rozważy oferty za młodego gracza, to jednak jego sprzedaż nie jest priorytetem, dlatego nie jest skory do kompromisów.

