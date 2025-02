Kolejny napastnik łączony z Legią. Tym razem chodzi o Słowaka, mistrza Czech [NASZ NEWS]

Aflo Co. Ltd./Alamy Na zdjęciu: Matej Trusa

Norweg chciał, a potem zmienił zdanie

We wtorkowe popołudnie z Norwegii napłynęły informacje, że Ole Saeter z Rosenborga może zasilić Legię. TV 2 relacjonowała, że rozmowy w tej sprawie idą w dobrym kierunku i powinny się skończyć powodzeniem. Goal.pl też potwierdził, że sprawa wygląda optymistycznie.

Tyle że wieczorem cały optymizm uleciał. Okazało się, że Ole Sater zmienił zdanie i woli zostać w Norwegii. Jak sprawdziliśmy, Norweg nie po raz pierwszy zrobił taką akcję, o czym napisaliśmy TUTAJ.



Co więc dalej? Najpewniej Legia prowadzi obecnie inne rozmowy. Do goal.pl dotarło jeszcze jedno nazwisko. Z naszych informacji wynika, że polski klub pytał o Mateja Trusę, słowackiego napastnika, który występuje w Dunaskiej Stredzie. W tym sezonie ligowym 24-letni napastnik rozegrał 16 meczów, w których strzelił 7 bramek i zaliczył 3 asysty. Do tego dorzucił 5 trafień w Pucharze Słowacji (w 2 meczach).

W Czechach się nie przebił

Trusa to wychowanek Michalovic, skąd trafił do czeskiej Viktorii Pilzno. Z tym zespołem zdobył nawet mistrzostwo Czech, był też wypożyczony do drużyny Hradec Krakowe. W lipcu 2023 roku trafił do Dunajskiej Stredy i gra tam do dziś. W poprzednim sezonie ligi słowackiej zagrał 30 spotkań, w których strzelił 12 goli.



Trusa to również były reprezentant Słowacji do lat 21. Dorobek w tym zespole ma całkiem okazały, bo 15 spotkań i 9 trafień.



Natomiast co do zainteresowania/zapytania ze strony Legii… Z naszych informacji wynika, że DAC chce za tego piłkarza 1,5 miliona euro. Wydaje się, że to sporo jak na zawodnika, który ma doświadczenie praktycznie tylko z ligi słowackiej (w Czechach wiele nie pograł). I ta cena – jak słyszymy – miała też zniechęcić Legię.