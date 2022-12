PressFocus Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Reprezentant Argentyny Enzo Fernandez cieszy się dużym zainteresowaniem po bardzo udanym w jego wykonaniu mundialu. Poważnie zainteresowana sprowadzeniem piłkarza Benfiki Lizbona jest Chelsea, która ma już w tej sprawie prowadzić rozmowy z portugalskim klubem. The Times informuje jednak, że The Blues przygotowują również alternatywę, gdyby przeprowadzenie transferu Fernandeza nie było możliwe.

Chelsea prowadzi rozmowy z Benfiką Lizbona w sprawie pozyskania Enzo Fernandeza

The Blues mają także alternatywę na wypadek, gdyby tego transferu nie udało się sfinalizować

Na celowniku londyńskiego klubu znajduje się także pomocnik Brighton Alexis Mac Allister

Chelsea przygotowała alternatywę

Na przeszkodzie w ewentualnym przeprowadzeniu transferu Enzo Fernandeza z Benfiki do Chelsea mogą stanąć oczekiwania finansowe portugalskiego klubu, który oczekuje za swojego zawodnika 127 milionów euro plus bonusy. Chelsea co prawda jest skłonna wyłożyć taką kwotę, ale nie zgadza się na dodatkowe premie.

Według informacji The Times alternatywą na wypadek nie uzyskania w tej kwestii porozumienia ma być sprowadzenie innego Argentyńczyka Alexisa Mac Allistera, który również z bardzo dobrej strony zaprezentował się podczas mistrzostw świata w Katarze.

24-letni zawodnik, który występuje obecnie w Brighton, byłby z pewnością zdecydowanie tańszy. Atutem Chelsea w tym wypadku jest również menedżer Graham Potter, który miał już okazję współpracować z tym zawodnikiem.

Środkowy pomocnik do Brighton trafił w styczniu 2019 roku, ale w międzyczasie był wypożyczany do Argentinos Juniors i Boca Juniors. Na boiskach Premier League rozegrał do tej pory 77 spotkań, zdobywając 11 bramek i dokładając do tego trzy asysty.

