Jeszcze niedawno wydawało się, że Sergino Dest jest na wylocie z FC Barcelona. Amerykański obrońca miał być bliski przenosin do Bayernu Monachium. Były dyrektor sportowy monachijczyków, a obecnie pracownik grupy menedżerskiej ICM Stellar Sports, Michael Reschke zaprzeczył jednak, jakoby jego klient miał opuścić Camp Nou.

Po meczu z Bayernem Monachium, Sergino Dest miał być “spalony” u Xaviego

Usługami amerykańskiego obrońcy poważnie zainteresowany był…Bayern Monachium

Otoczenie młodego defensora przekonuje jednak, że zostanie on do lata na Camp Nou

Pupilek Koemana

15-krotny reprezentant USA był pewnym punktem FC Barcelona za kadencji Ronalda Koemana. W sezonie 2020/2021 wystąpił na wszystkich frontach w 41 meczach. Jego sytuacja na Camp Nou zmieniła się jednak o 180 stopni po przybyciu Xaviego, który nie pałał doń sympatią. Pod wodzą nowego szkoleniowca, 21-latek wystąpił w zaledwie trzech meczach. Gwoli ścisłości trzeba jednak przyznać, że w większej liczbie gier przeszkodziły mu liczne problemy zdrowotne (plecy, mięsień przywodziciela, koronawirus).

Nie zmienia to jednak faktu, że gdy Dest dostawał już nieliczne szanse, zawodził Xaviego na całej linii. Najlepszym tego przykładem był przegrany mecz z Bayernem Monachium w 6. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów, który zadecydował o braku awansu Dumy Katalonii do 1/8 finału. Xavi był tak zawiedziony i wściekły postawą swojego podopiecznego, że zmienił go już w przerwie spotkania na Allianz-Arena. Jak do tej pory, to był ostatni występ Amerykanina w barwach Blaugrana.

Reschke sceptyczny

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia pojawiły się sensacyjne informacje, że Destem poważnie zainteresowany jest…Bayern Monachium, który miał starać się o tego zawodnika już zimą. Do walki o amerykańskiego prawego obrońcę włączyć mieli się również działacze Newcastle United. Wszystko wskazuje jednak na to, że Dest, przynajmniej do końca sezonu pozostanie w stolicy Katalonii.

– Dest nie zamiaru zmieniać klubu – krótko skomentował transferowe spekulacje, Michael Reschke, były dyrektor sportowy Bayernu, a obecnie pracownik agencji menedżerskiej ICM Stellar Sports, reprezentującej interesy Desta. Amerykanin po powrocie do zdrowia, miałby być dublerem Dani Alvesa, który w listopadzie, po sześciu latach przerwy, powrócił do Barcelony.

Reschke wykluczył także możliwość transferu do Bayernu Monachium latem swojego klienta. – Jestem dość sceptycznie nastawiony co do możliwego transferu latem – dodał.

