FC Barcelona poważnie rozważa dokonanie kolejnych zmian na prawej stronie defensywy swojego zespołu. Sergino Dest na razie nie spełnił pokładanych w nim nadziei i nie przekonał do siebie również nowego trenera drużyny Xaviego Hernandeza. Duma Katalonii ma już na oku kandydata, który mógłby zastąpić Amerykanina. Jest nim Noussair Mazraoui z Ajaksu Amsterdam.

Sergino Dest może wkrótce pożegnać się z Barceloną

Amerykanin nie przekonał do siebie Xaviego Hernandeza i nie może obecnie liczyć na jego zaufanie

Według hiszpańskich i brytyjskich mediów w grę wchodzą dwa scenariusze. Barcelona ma również na oku kandydata do jego zastąpienia

Trudne miesiąca Desta

Sergino Dest do Barcelony trafił w październiku 2020 roku za 21 milionów euro z Ajaksu Amsterdam. Od tamtej pory rozegrał w barwach katalońskiego klubu 57 meczów, zdobywając trzy bramki i notując cztery asysty. 21-latek co prawda regularnie pojawia się w wyjściowym składzie, ale prezentowana przez niego forma była daleka od oczekiwań.

Nowy szkoleniowiec Dumy Katalonii Xavi Hernandez nie ma do końca zaufania do Desta, a jego występy w wielu wypadkach wynikają z konieczności. Liczne błędy popełniane przez niego w defensywie sprawiają, że na Camp Nou powoli tracą do niego cierpliwość. Rozwiązaniem problemu może być Dani Alves, który podpisał już kontrakt z klubem i od stycznia będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowiec. W stolicy Katalonii mają jednak na oku również innego zawodnika, który mogłby wzmocnić prawą stronę defensywy.

Mazraoui kandydatem do gry w Barcelonie

Jak informuje AS, na celowniku Barcelony znalazł się Noussair Mazraoui, który jest ważnym zawodnikiem Ajaksu Amsterdam. 24-letniemu Marokańczykowi z końcem obecnego sezonu wygasa obecna umowa z holenderskim klubem, co też chcą w klubie z Camp Nou wykorzystać.

Choć w Amsterdamie nie chcą żegnać ze swoim piłkarzem, do takiego ruchu może przekonać ich zaoferowane przez Barcelonę w rozliczeniu Desta. Do uzgodnienia warunków takiej transakcji jest jednak jeszcze daleko, bowiem Duma Katalonii zapewne będzie chciała także odzyskać możliwie największą część z zainwestowanej w Amerykanina kwoty.

Chelsea może sięgnąć po Desta

Powrót Desta do Ajaksu nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Według informacji Daily Express, poważnie zainteresowana sprowadzeniem piłkarza ma być Chelsea. The Blues mają w najbliższych dniach przesłać do siedziby katalońskiego klubu ofertę opiewającą na 30 milionów euro. Gdyby taki scenariusz się zrealizował, Barcelona raczej nie stawałaby na drodze Destowi.

