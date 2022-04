Pressfocus Na zdjęciu: Arnault Danjuma

Arnaut Danjuma to w sezonie 2021/2022 najskuteczniejszy gracz Villarreal CF. Nic dziwnego zatem, że znalazł się na celowniku klubów Premier League.

Arnaut Danjuma błysnął w starciu z Bayernem Monachium w 1/4 finału Ligi Mistrzów

Potwierdził tym samym, że Villarreal CF powoli staje się dla niego zbyt małym klubem

Najbardziej stara się o niego Liverpool FC, ale chrapkę na Holendra mają również Newcastle United i West Ham United

Marzenia o Premier League

Holenderski napastnik był bohaterem rywalizacji Villarreal CF z Bayernem Monachium w 1/4 finału Ligi Mistrzów. Arnaut Danjuma strzelił gola na wagę niespodziewanego zwycięstwa z Bawarczykami. We wszystkich rozgrywkach zdobył 14 bramek w 29 meczach, czym zwrócił uwagę silniejszych klubów, aniżeli Żółta Łódź Podwodna. Kolejka chętnych zresztą już się po niego ustawiła.

W rozmowie z TeamTalk Danjuma stwierdził niedawno, że kocha Premier League i chętnie ponownie sprawdziłby się na Wyspach Brytyjskich. 6-krotny reprezentant Holandii występował już bowiem w lidze angielskiej w latach 2019-2021 w barwach AFC Bournemouth. Dla The Cheeries strzelił w ciągu dwóch latach 17 goli, ale żadnego w Premier League. W sezonie 2019/2020, gdy Wisienki spadły do The Championship, Danjuma ani razu nie trafił do siatki. Dlatego też jeszcze raz chce spróbować sił w najstarszej lidze świata.

Liverpool powalczy z Newcastle i West Ham

Największe szanse na angaż asa Villarreal CF, według “The Sun”, zdaje się mieć Liverpool FC, który szuka następcy dla coraz starszego Sadio Mane. W sezonie 2021/2022 Senegalczyk co prawda nie zawodzi (na wszystkich frontach 15-krotnie trafiał do siatki), ale The Reds wolą już zabezpieczyć się na przyszłość. The Reds nie są jednak jedynymi chętnymi na jego usługi. Chrapkę na Danjumę mają również Newcastle United i West Ham United.

I wcale w tej walce nie są bez szans. Sroki bowiem to obecnie najbogatszy zespół w Premier League. Z kolei Młoty są w 1/4 finału Ligi Europy, a także mają duże szanse na awans do Ligi Mistrzów w sezonie 2022/2023.

