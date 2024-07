Klub z Serie A faworytem na transfer z udziałem Mario Hermoso

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mario Hermoso

Mario Hermoso na celowniku SSC Napoli

Mario Hermoso to środkowy obrońca, który na brak zainteresowania nie może narzekać. Według najnowszych doniesień mediów jest jednym z głównych celów SSC Napoli na trwające okno transferowe. Wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Od momentu, gdy do klubu z Serie A trafił Antonio Conte, to nie milkną głosy, że Partenopei mogą wrócić na szczyt ligi włoskiej po kompletnie nieudanej ostatniej kampanii. Aby jednak Napoli mogło namieszać, to były selekcjoner reprezentacji Włoch nie ukrywa, że potrzebne są wzmocnienia do defensywy. Jednym z kandydatów do gry w ekipie z Neapolu stał się zatem pięciokrotny reprezentant Hiszpanii.

Tak naprawdę trwa przebudowa Napoli. Niebawem szeregi włoskiej ekipy ma zasilić Rafa Marin, mający kosztować klub z Neapolu mniej więcej 11 milionów euro, Przedstawiciele władz Napoli prowadzą też zaawansowane rozmowy w sprawie transakcji z udziałem Alessandro Buongiorno, mający kosztować 35 milionów euro. Gdyby jednak to się nie udało, to ciekawą alternatywą może być właśnie Hermoso.

29-letni piłkarz otrzymał już bardzo atrakcyjną propozycję od jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej. Fakt jednak, że Hermoso jest brany pod uwagę przy wzmocnieniu ambitnego projektu, może mieć wpływ na jego decyzję. Hiszpan w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 45 meczach. Rynkowa wartość Hermoso wynosi 25 milionów euro.

