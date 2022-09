Pressfocus Na zdjęciu: Iago Herrerin

Na początku sezonu 2022/23 poważnej kontuzji doznał rezerwowy golkiper – Jaume Domenech. 31-latek będzie poza grą przez ponad pół roku, co zmusiło Valencię do przeprowadzenia awaryjnego transferu. W środę klub poinformował o pozyskaniu 34-letniego Iago Herrerina.

Z powodu poważnej kontuzji Jaume Domenecha Valencia zdecydowała się poszukać nowego golkipera

Wybór klubu padł na 34-letniego Iago Herrerina, który od lipca pozostawał bez drużyny

Hiszpan podpisał z Nietoperzami umowę do końca 2023 roku

Valencia sięgnęła po ekonomiczne rozwiązanie

Podczas jednego z treningów na początku sezonu poważnej kontuzji doznał Jaume Domemench. Rezerwowy golkiper Valencii naderwał więzadło zewnętrzne w kolanie i niezbędna była w jego przypadku operacja. Klubowi lekarze nie mieli dla 31-latka dobrych wieści. Oznaczała ona przynajmniej półroczny rozbrat z futbolem.

Z tego względu władze Nietoperzy zaczęły rozglądać się za nowym golkiperem, który mógłby pełnić w klubie rolę rezerwowego. Wybór padł na 34-letniego Iago Herrerina, który większość kariery spędził w Athletiku Bilbao. Hiszpan latem ubiegłego roku przeniósł się do występującego w Arabii Saudyjskiej Al-Raed.

COMUNICADO OFICIAL | IAGO HERRERÍN — Valencia CF (@valenciacf) September 28, 2022

Herrerin zdecydował się pomóc w trudnej sytuacji Valencii i podpisał z klubem w środę kontrakt. Poniekąd dla niego również był to korzystny układ, ponieważ od lipca pozostawał bez klubu, po tym jak wygasł kontrakt wiążący go z Al-Raed. Umowa będzie obowiązywała do końca 2023 roku. 34-latek dołączy tym samym do pozostałych golkiperów w klubie – Giorgiego Mamardashviliego and Cristiana Rivero.