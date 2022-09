PressFocus Na zdjęciu: Arthur Melo

Jurgen Klopp nie jest zachwycony z postawy Arthura po transferze do Liverpoolu. Według mediów menedżer The Reds ma już dość Brazylijczyka oraz jego postawy na treningach i chce go oddać z powrotem do Juventusu.

Artur dołączył do Liverpoolu w ostatnich godzinach okienka transferowego

Brazylijczyk miał wzmocnić skład ze względu na liczne kontuzje

Pomocnik rozczarował swoją postawą Kloppa

Arthur już w styczniu wróci do Juventusu?

Brazylijski pomocnik dołączył do The Reds w ostatnim dniu okienka transferowego, gdy Jurgen Klopp starał się wzmocnić drużynę ze względu na liczne kontuzje po wielu tygodniach sugerowania, że ​​kolejny transfer nie jest już potrzebny.

Lekarstwem miał się okazać pomocnik Juventusu Arthur. Jednak słuszność tego transferu była od początku podważana. Decyzję Liverpoolu głośno krytykowali eksperci oraz kibice klubu. Pomocnik już w Barcelonie miewał gorsze okresy, a po transferze do Turynu było tylko gorzej.

Arthur po transferze do Liverpoolu na placu gry spędził jedynie 15 minut w przegranym 1:4 meczu z Napoli w Lidze Mistrzów. Jego występ nie tylko nie zachwycił sztabu szkoleniowego, ale przede wszystkim jeszcze bardziej oddalił go od wyjściowego składu. W klubie są mocno rozczarowani jego dyspozycją.

Liverpool podpisał kontrakt z Brazylijczykiem do czerwca 2023 roku, a ponadto ma możliwość wykupu gracza z Juventusu. Tymczasem, media są przekonane, że Liverpool już w styczniu będzie chciał skrócić okres wypożyczenia i pozbyć się Arthura.

