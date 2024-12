Kiwior jednak zaliczy głośny transfer? Jest jeden warunek

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior rozchwytywany. W grze m.in. AC Milan, Napoli i Sevilla

Jakub Kiwior pozostaje na celowniku wielu europejskich gigantów mimo jasnych planów Arsenalu. W nadchodzącym styczniowym oknie transferowym kluby takie jak AC Milan i Napoli nadal będą zainteresowane jego wypożyczeniem. Media już od dłuższego czasu sugerują możliwą zmianę otoczenia Kiwiora, ale Mikel Arteta postanowił, że Polak przyda mu się w pozostałej części sezonu.

WIDEO: Arsenal 2024/2025. Skróty

Pomimo niedawnych błędów na boisku, które mogły wpłynąć na pewność siebie defensora, menedżer Arsenalu wierzy, że zawodnik ma potencjał na poprawę. Poza włoskimi klubami również Sevilla wykazuje zainteresowanie jego usługami, choć cena w wysokości około 45 milionów funtów może być dla nich przeszkodą nie do przejścia. Hiszpański klub od pewnego czasu zmaga się z dużymi problemami.

Mimo że Kiwior nie wyklucza powrotu do Włoch, gdzie wcześniej grał w Spezii, jego priorytetem jest pozostanie w Londynie. Jedynym warunkiem, którego oczekuje polski obrońca od Mikela Artety, to gwarancja regularnej gry. Niestety o to może być trudno, patrząc na konkurencje w składzie Kanonierów.

Polak jest również na radarze wielu innych znanych zespołów. Drużyny, takie jak Fiorentina, Juventus, Inter, Villarreal, Olympique Marsylia i Atalanta, również z zainteresowaniem śledzą rozwój sytuacji i mogą podjąć działania w przyszłości.