fot. Imago/Antonio Balasco Na zdjęciu: Theo Hernandez

Theo Hernandez stał się dla Bayernu wymarzonym następcą Alphonso Daviesa

Bawarczycy zamierzają ruszyć po reprezentanta Francji

Milan nie obawia się zainteresowania Bayernu

Bayern chce Hernandeza. Milan się nie obawia

Bayern Monachium może tego lata stracić Alphonso Daviesa, poważnie kuszonego przez Real Madryt. Kanadyjczyk miał już nawet dogadać się z Królewskimi, więc transfer jest tylko kwestią czasu. Choć Bawarczycy nie tracą nadziei, że uda im się zatrzymać swojego gwiazdora, powoli szykują się do jego prawdopodobnego odejścia.

Mistrzowie Niemiec wytypowali wymarzonego następcę Daviesa. Jest nim Theo Hernandez, czyli piłkarz z najwyższej półki. Francuski obrońca od lat gra w Milanie, którego stał się nawet kapitanem. Wyciągnięcie go z San Siro będzie oczywiście bardzo trudnym zadaniem, jednak Bayern jest przekonany, że zakończy się ono powodzeniem. Jest gotów zaoferować za Hernandeza nawet 70 milionów euro.

Milan ma świadomość, że jego kapitan generuje poważne zainteresowanie, lecz nie panikuje. Niewiele wskazuje na to, aby Hernandez był w ogóle dostępny do sprzedaży. Jego wycena jest bowiem znacznie większa niż potencjalna oferta Bayernu. Co więcej, włoski klub w tym samym czasie planuje rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu, co wiązałoby się oczywiście z podwyżką dla samego Francuza.

