PSG chce uprzedzić Barcelonę. Luis Enrique ten transfer traktuje priorytetowo

Joshua Kimmich, pomocnik Bayernu Monachium, jest głównym celem transferowym FC Barcelony, która tego lata chce wzmocnić środek pola. Nowy menedżer Blaugrany, Hansi Flick, dobrze zna zawodnika i uważa go za idealnie dopasowanego do swojej taktyki, a fakt, że kontrakt 29-letniego Niemca wygasa w 2025 roku, czyni go potencjalnie osiągalnym celem.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG włącza się do walki o Kimmicha

Jednakże, w dążeniu do pozyskania Joshuy Kimmicha, FC Barcelona napotkała na pewne przeszkody, takie jak jego wysokie wynagrodzenie oraz zainteresowanie ze strony innych klubów. Jak już wcześniej informowano, Manchester City również rywalizuje z Blaugraną o podpis Kimmicha, a Pep Guardiola bardzo ceni jego umiejętności.

Teraz do wyścigu dołączyło także PSG, które z wielką determinacją stara się pozyskać gwiazdę Bayernu. Zgodnie z informacjami podanymi przez “AS”, Luis Enrique jest zachwycony wszechstronnością i umiejętnościami Kimmicha i pragnie go sprowadzić do stolicy Francji jeszcze tego lata, a klub będzie dążył do jak najszybszej finalizacji rozmów.

PSG planuje osiągnąć porozumienie z zawodnikiem i jego otoczeniem, zanim podejmą dalsze kroki w negocjacjach z Bayernem Monachium. Kimmich, z kolei, wydaje się być zdecydowany opuścić Allianz Arenę, choć mówi się, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Mimo że Barcelona ma również inne opcje do wzmocnienia składu, takie jak Amadou Onana i Mikel Merino, Kimmich może okazać się bardziej przystępnym finansowo wyborem tego lata. Raporty sugerują, że może być dostępny za kwotę od 30 do 40 milionów euro, co jednak jest wciąż sporą kwotą dla mierzącej się problemami finansowymi Dumy Katalonii.

Dodatkowo, Kimmich dobrze zna metody Hansiego Flicka, pod którego wodzą grał zarówno w Bayernie Monachium, jak i w reprezentacji Niemiec.

