Kim może wrócić do Serie A. Bayern dostał propozycję wypożyczenia

Inter Mediolan ma nadzieję, że Bayern Monachium pozwoli byłemu obrońcy Napoli, Kim Min-jae, wrócić do Serie A na zasadzie wypożyczenia. Według "La Gazzetta dello Sport", południowokoreański piłkarz może ponownie zagrać na włoskich boiskach.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Min-jae Kim

Inter myśli o sprowadzeniu Kima z Bayernu

Kim Min-jae wygrał scudetto w swoim jedynym sezonie, który rozegrał we Włoszech, po czym odszedł z Napoli do Bayernu Monachium za 50 milionów euro. Mimo to, jego pierwszy sezon w Bundeslidze nie był tak udany, jak oczekiwano.

W swojej debiutanckiej kampanii w Bundeslidze, Kim Min-jae rozegrał jedynie 36 meczów, zdobywając jednego gola i notując dwie asysty. Często zasiadał jednak na ławce rezerwowych, szczególnie po przybyciu Erica Diera z Tottenham Hotspur w styczniu. Teraz, w wieku 27 lat, Koreańczyk może mieć szansę na nowy rozdział w Interze Mediolan.

Według “La Gazzetta dello Sport”, Nerazzurri wierzą, że Bayern Monachium mógłby zgodzić się na wypożyczenie Kim Min-jae bez opcji wykupu po zakończeniu sezonu. Relacje między klubami są dobre, o czym świadczą wcześniejsze transfery Yann Sommera i Benjamina Pavarda w lecie.

Jednak Inter rozważy tę opcję tylko w przypadku sprzedaży jednego ze swoich obecnych środkowych obrońców, w szczególności Stefana de Vrija. Holenderski obrońca strzelił gola, który dał reprezentacji Holandii awans do półfinału Euro 2024 po zwycięstwie 2:1 nad Turcją. De Vrij przyciąga zainteresowanie z Saudyjskiej Pro Ligi, zwłaszcza ze strony Al-Ittihad.

Jeżeli Inter zdecyduje się na sprzedaż de Vrija, wypożyczenie Kim Min-jae może być idealnym rozwiązaniem, aby wzmocnić obronę drużyny z Mediolanu tanim kosztem. Dla Kim Min-jae powrót do Serie A byłby szansą na odbudowanie formy i ponowne zaistnienie na europejskiej scenie piłkarskiej.

