Kiedyś uchodził za duży talent, teraz trafił do beniaminka 1 Ligi

Kamil Wojtkowski, który w ostatnim czasie był piłkarzem Motoru Lublin, przeszedł do Stali Stalowa Wola. Ten zespół będzie beniaminkiem Betclic 1 Ligi w sezonie 2024/2025.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Wojtkowski

Kamil Wojtkowski zaprezentowany w Stali Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola, beniaminek Betclic 1 Ligi, pochwaliła się zakontraktowaniem nowego piłkarza. Do pierwszoligowego klubu na zasadzie wolnego transferu dołączył Kamil Wojtkowski. 26-letni zawodnik środka pola w ostatnim czasie występował w Motorze Lublin.

Kamil Wojtkowski kilkanaście lat temu uchodził za wielki talent. Ofensywny pomocnik pierwsze piłkarskie kroki stawiał w macierzystym OSiR-ze Sokołów Podlaski, z którego przeprowadził się do akademii Legii Warszawa. Wszechstronny gracz w szkółce Wojskowych przebywał do 2014 roku, by następnie zasilić szeregi młodzieżowych zespołów Pogoni Szczecin.

🟢⚫ Kamil Wojtkowski w Stali❗



✅ Nowym zawodnikiem Stali Stalowa Wola został Kamil Wojtkowski. 26-latek jest pomocnikiem i ostatnio grał w Motorze Lublin. grał https://t.co/NA5DhgwMpq. w Legii Warszawa, RB Lipsk, Wiśle Kraków.



✅ Kamil, witamy na zielono-czarnym pokładzie 💪 pic.twitter.com/YowXGFpRvc — Stal Stalowa Wola PSA (@StalPsa) July 9, 2024

Tam wówczas młodego i perspektywicznego piłkarza dostrzegli skauci niemieckiego klubu – RB Lipsk. Kamil Wojtkowski w Niemczech spędził lata 2015-2017, ale nie zadebiutował w pierwszej drużynie Byków. Pomocnik następnie wrócił do Polski – grał w Wiśle Kraków oraz Jagiellonii Białystok, a później zaliczył krótkie epizody w greckim Volosie i cypryjskim Ethnikosie.

26-latek przez ostatnie dwa sezony przywdziewał natomiast koszulkę Motoru Lublin (40 meczów, 1 bramka i 2 asysty). Przypomnijmy, że Żółto-Biało-Niebiescy awansowali do PKO BP Ekstraklasy, jednak dla Kamila Wojtkowskiego zabrakło miejsca w kadrze Motorowców.