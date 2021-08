Kibice Barcelony chcą zablokować transfer Messiego do PSG

Przejście Lionela Messiego do Paris Saint-Germain wydaje się przesądzone. Argentyński napastnik doszedł już do porozumienia z francuskim klubem i ogłoszenie jego transferu wydaje się być kwestią kilkunastu najbliższych godzin. Tymczasem transfer byłego już piłkarza Barcelony do PSG próbuje zablokować jeden z socios katalońskiego klubu.

Jeden z socios Barcelony zapowiedział złożenie pozwu do francuskiego sądu mającego na celu zablokowanie podpisanie kontraktu przez Messiego z PSG

Lionel Messi porozumiał się już z francuskim klubem i ogłoszenie jego transferu wydaje się być kwestią najbliższych godzin

Fani Barcelony rozgoryczeni

W ubiegły czwartek FC Barcelona w oficjalnym komunikacie przekazała informację, że nie ma możliwości podpisania nowego kontraktu z Lionelem Messim. Dotychczasowa umowa legendy katalońskiego klubu wygasła z końcem czerwca, co oznacza, że pozostaje on obecnie wolnym piłkarzem. Sytuację postanowili wykorzystać przedstawiciele PSG, którzy błyskawicznie skontaktowali się z reprezentantami zawodnika, składając mu oficjalną propozycję. Według ostatnich doniesień Messi jest zdecydowany na przenosiny do Paryża, a do podpisania kontraktu powinno dojść w najbliższych godzinach

Rozgoryczenia, co nie jest niczym dziwnym, z powodu odejścia Messiego nie kryją kibice Barcelony. Jak informuje Marca jeden z socios klubu, dr Juan Branco podjął kroki mające na celu zablokowanie transferu Messiego do francuskiego klubu. Zapowiedział złożenie w imieniu wszystkich socios pozwu do Sądu Apelacyjnego w Paryżu, w którym będzie starał się pokazać, że współczynnik finansowego fair play PSG nie pozwala klubowi z Parc des Princes na zakontraktowanie Messiego.

Aby zablokowanie podpisania kontraktu było możliwe francuski sąd musiałby podjąć decyzję tej sprawie błyskawicznie. Na obecnym etapie wydaje się to niemożliwe, a złożenie pozwu powinno być traktowane jako ciekawostkę. Paryżanie są bardzo zdeterminowani w kwestii Messiego i nic nie wskazuje na to, aby pozyskanie przez nich Argentyńczyka nie doszło do skutku.

