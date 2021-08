Lionel Messi doszedł do porozumienia z Paris Saint-Germain w sprawie kontraktu. Argentyńczyk pożegnał się już z piłkarzami FC Barceony i wkrótce ma się zjawić w stolicy Francji, podaje RMC Sport.

Lionel Messi jest już bardzo blisko nowego klubu

RMC Sport twierdził, że Argentyńczyk uzgodnił już warunki indywidualnego kontraktu

W poniedziałek 34-latek ma przejść testy medyczne przed podpisaniem umowy z wicemistrzami Ligue 1

Messi blisko spektakularnej przeprowadzki!

Lionel Messi ma niebawem sfinalizować swój transfer do wicemistrzów Ligue 1. W poniedziałek Argentyńczyk ma przejść badanie lekarskie. Do finalizacji transakcji pozostały do uzgodnienia tylko szczegóły.

Przedstawiciele mediów sugerują, że Messi zwiąże się z PSG umową na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Jeszcze w niedzielny wieczór argentyński zawodnik jest spodziewany w Paryżu.

Ciekawe jest to, że nowy pracodawca reprezentanta Argentyny planuje do ogłoszenia transferu z udziałem Messiego wykorzystać wieżę Eiffla. Oficjalna prezentacja zawodnika w nowej ekipie ma mieć miejsce w poniedziałek. Decydenci PSG wierzą jednocześnie, że transfer z udziałem doświadczonego piłkarza wygeneruje wyższy dochód od kosztów operacji.

⚡ Arrivée de Lionel Messi à Paris, ce soir, visite médicale demain.



Il ne reste que des détails à régler entre les deux parties avant accord total et signature du contrat. — RMC Sport (@RMCsport) August 8, 2021

Messi kończy ponad 20-letnią przygodę z Blaugraną. Argentyńczyk w ekipie z Camp Nou wystąpił łącznie w 778 spotkaniach, zdobywając w nich 672 bramki. Messi z Katalończykami wygrywał między innymi: 10 razy mistrzostwo La Liga i czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów.

