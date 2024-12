Kevin De Bruyne już niedługo będzie musiał podjąć decyzję dotyczącą przyszłości. Belgijski pomocnik rozważa przedłużenie kontraktu z Manchesterem City, transfer do Stanów Zjednoczonych lub przenosiny do Arabii Saudyjskiej - podaje Ekrem Konur.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne nie wyklucza transferu do egzotycznej ligi

Aktualny kontrakt Kevina De Bruyne z Manchesterem City obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Dlatego przyszłość ofensywnego pomocnika stoi obecnie pod bardzo dużym znakiem zapytania. Piłkarz jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie swojej kariery, ale najprawdopodobniej rozważa tylko trzy opcje. Zdaniem tureckiego dziennikarza Ekrema Konura w grę wchodzi przedłużenie umowy z mistrzami Anglii, przenosiny do Stanów Zjednoczonych lub przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej.

107-krotny reprezentant Belgii już od dawna jest kuszony przez amerykańskie oraz saudyjskie kluby, które mogą mu zaoferować astronomiczne zarobki. W najbliższych miesiącach wychowanek Gentu musi zdecydować, czy nadal chce rywalizować na najwyższym poziomie, czy może woli przenieść się do egzotycznej ligi, gdzie bez większej presji będzie inkasował ogromne pieniądze. Czas ucieka i wydaje się, że Kevin De Bruyne lada moment powinien przekazać swoje zamiary włodarzom Manchesteru City.

Mierzący 181 centymetrów playmaker z powodzeniem przywdziewa koszulkę drużyny The Citizens od sierpnia 2015 roku, gdy trafił na Etihad Stadium za 76 milionów euro z Wolfsburga. Etatowy reprezentant Belgii to wielka gwiazda zespołu Obywateli, z którym wygrał Ligę Mistrzów oraz sześć razy triumfował w Premier League. Ofensywny pomocnik jest bez wątpienia jednym z najlepszych zawodników w historii Manchesteru City. W tym sezonie doświadczony piłkarz rozegrał 12 meczów, strzelił 2 gole i zaliczył 2 asysty.