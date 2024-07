Kepa Arrizabalaga tego lata otrzymał propozycję od Al-Ittihad. Celem 29-letniego bramkarza jest jednak powrót do Realu Madryt - dowiedział się Fabrizio Romano.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Kepa Arrizabalaga czeka na telefon od Realu Madryt

Kepa Arrizabalaga w ostatnim sezonie przebywał na wypożyczeniu w Realu Madryt. Wydawało się, że współpraca obu stron zakończy się po jednej kampanii, jednak bardzo prawdopodobny jest powrót 29-letniego bramkarza na Santiago Bernabeu. Coraz bliżej odejścia z drużyny Królewskich jest bowiem Andrij Łunin, który chce grać w podstawowym składzie.

Ukraiński golkiper nie ma szans na miejsce w wyjściowej jedenastce zespołu Los Blancos z uwagi na niepodważalną pozycję Thibaut Courtois. Dlatego Real Madryt musi szukać nowego bramkarza, który będzie zmiennikiem belgijskiego gwiazdora.

Tutaj wraca temat Kepy Arrizabalagi – trzynastokrotny reprezentant Hiszpanii byłby zachwycony możliwością kontynuowania kariery w ekipie Królewskich.

Mierzący 188 centymetrów wzrostu golkiper jest gotowy do poświęceń i pełnienia roli rezerwowego w stołecznym klubie. Co więcej, Kepa Arrizabalaga jest na tyle zdeterminowany, aby ponownie dołączyć do zdobywcy Ligi Mistrzów, że aż odrzucił zaloty zespołu z Arabii Saudyjskiej. Hiszpana w swoim składzie widziałby bowiem Al-Ittihad.

Kepa Arrizabalaga podczas swojego pierwszego pobytu na Santiago Bernabeu rozegrał 20 meczów, wpuścił 18 goli i zachował 9 czystych kont. Real Madryt jest otwarty na sprzedaż Andrija Łunina za około 30 milionów euro. Co ciekawe, zainteresowanie Ukraińcem wykazuje… Chelsea, czyli obecny pracodawca Kepy. Obaj zawodnicy mogą więc zamienić się miejscami.

Gdy transfer Łunina dojdzie do skutku, to należy spodziewać się rozmów na linii Real – Arrizabalaga.