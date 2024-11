Kenneth Taylor rozgrywa świetną kampanię w barwach Ajaksu Amsterdam. To może zaowocować przeprowadzką do Arsenalu - podaje serwis CaughtOffside.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Kenneth Taylor

Kenneth Taylor przymierzany do Arsenalu

Arsenal ma dobre relacje z Ajaksem Amsterdam, z którym rok temu dobił targu w sprawie transferu Jurriena Timbera. Niewykluczone, że wkrótce dojdzie do kolejnej transakcji między tymi klubami. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom przekazanym przez brytyjski serwis “CaughtOffside”, to Kanonierzy są zainteresowani sprowadzeniem Kennetha Taylora. 22-letni pomocnik rozgrywa świetny sezon, a to nie uchodzi uwadze europejskich zespołów.

Nie tylko Arsenal ma chrapkę na zakontraktowanie czterokrotnego reprezentanta Holandii, ponieważ przyglądają się mu również inne angielskie drużyny, a mianowicie Newcastle United i Aston Villa oraz włoskie SSC Napoli. Środkowy pomocnik najprawdopodobniej nie będzie więc narzekał na brak ofert. Ajax Amsterdam jest gotowy rozważyć propozycje za swojego zawodnika, jeżeli na stole pojawi się kwota oscylująca granicach 35 milionów euro.

Kenneth Taylor przeprowadził się do akademii amsterdamczyków w lipcu 2010 roku. Zdolny piłkarz z sezonu na sezon przechodził przez kolejne kategorie wiekowe, aż w 2020 roku wreszcie stał się pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu Ajaksu. W obecnej kampanii holenderska perełka rozegrała łącznie 21 meczów, zdobyła 6 bramek i zanotowała 4 asysty. Aktualny kontrakt utalentowanego zawodnika obowiązuje do połowy 2027 roku.