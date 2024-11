Chelsea planuje pozbyć się niewypału transferowego

Kiernan Dewsbury-Hall póki co nie spełnia oczekiwań w Chelsea. Londyńczycy są gotowi rozważyć oferty za swojego piłkarza - przekonuje Ekrem Konur.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kiernan Dewsbury-Hall

Kiernan Dewsbury-Hall może odejść z Chelsea. Spore zainteresowanie

Kiernan Dewsbury-Hall występuje w barwach Chelsea od lipca 2024 roku, gdy przeprowadził się na Stamford Bridge za niespełna 35,5 miliona euro z Leicester City. W Londynie wiązano spore nadzieje ze sprowadzeniem 26-letniego pomocnika, jednak póki co nie spełnia on pokładanych w nim oczekiwań. Niewykluczone, że pobyt wychowanka Lisów w zespole Niebieskich błyskawicznie dobiegnie końca. Chelsea poważnie rozważa bowiem pożegnanie zawodnika.

Londyńczycy są gotowi wypożyczyć środkowego pomocnika do innego klubu, który miałby zapewnić sobie opcję wykupu. Jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Kiernan Dewsbury-Hall wzbudza zainteresowanie takich drużyn jak Manchester United, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Brighton & Hove Albion, Brentford oraz Fulham. Zatem piłkarz będzie miał w czym wybierać, jeśli włodarze The Blues ostatecznie wystawią go na listę transferową.

Chelsea, która chce odzyskać zainwestowane w 26-latka pieniądze, ma nadzieję, że była gwiazda Leicester City wróci do dawnej dyspozycji podczas czasowego pobytu w innym zespole. Kiernan Dewsbury-Hall był jednym z najlepszych zawodników podczas poprzedniego sezonu Championship, który Lisy zwieńczyły awansem do Premier League. Bilans angielskiego piłkarza w kampanii 2023/2024 wyglądał następująco 49 spotkań, 12 bramek oraz 15 asyst.

Pomocnik pod wodzę Enzo Mareski rozegrał 10 meczów, co przełożyło się na 1 gola.