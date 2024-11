Chelsea zainteresowana bramkarzem ligowego rywala. Na stole 35 mln funtów

Chelsea planuje już letni transfer wewnątrz Premier League. The Blues rozważają pozyskanie Caoimhina Kellehera z Liverpoolu za 35 milionów funtów - podaje "The Sun".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Caoimhin Kelleher na celowniku The Blues

Caoimhin Kelleher od lat pozostaje w cieniu Alissona Beckera w Liverpoolu. Co istotne, Irlandczyk zdecydowanie wyraża swoją chęć opuszczenia Anfield Road w poszukiwaniu regularnej gry. W klubie jest od 2015 roku i pełni on rolę rezerwowego bramkarza. Podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej otwarcie przyznał, że marzy o roli numeru jeden w innym zespole. Mimo swojej frustracji, Kelleher wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję w tym sezonie, rozgrywając osiem meczów i zachowując cztery czyste konta w czasie, gdy Alisson zmaga się z kontuzją.

Jednak kiedy brazylijski golkiper wróci do gry, Kelleher ponownie stanie się drugim wyborem Arne Slota. To sprawia, że jego przyszłość na Anfield stoi pod dużym znakiem zapytania. Według doniesień The Sun, Chelsea jest gotowa wyłożyć 35 mln funtów, aby przekonać Liverpool do sprzedaży Kellehera.

Klub z Londynu desperacko poszukuje stabilności w bramce, gdyż zarówno Robert Sanchez, jak i Filip Jorgensen nie spełniają oczekiwań w tym sezonie. The Blues tylko w dwóch meczach Premier League nie stracili gola.

Nie tylko Chelsea wyraża zainteresowanie reprezentantem Irlandii, bo walczą o niego także Juventus i Napoli. Jednak możliwość pozostania w Premier League może przeważyć na korzyść londyńczyków. Umowa Kellehera wygasa latem 2026 roku.