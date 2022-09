fot. PressFocus Na zdjęciu: Karol Świderski

Karol Świderski coraz lepiej radzi sobie w Stanach Zjednoczonych. Jest niekwestionowanym liderem Charlotte FC, a ponadto udowadnia, że może poradzić sobie także w reprezentacji Polski. Agent piłkarza Mariusz Piekarski przyznał, jakich pieniędzy oczekują Amerykanie.

Karol Świderski ma za sobą udane zgrupowanie reprezentacji Polski

Świetnie radzi sobie również w Major League Soccer, gdzie w obecnym sezonie strzelił dziesięć goli

Napastnik budzi zainteresowanie na rynku transferowym. Charlotte FC oczekuje za niego minimum 15 milionów euro

Świderski budzi zainteresowanie, powrót do Europy możliwy

Karol Świderski zdecydował się poprowadzić swoją karierę nieco inaczej, niż ma to miejsce w przypadku zawodników z przeciętnych europejskich lig. Na początku 2022 roku zamienił on PAOK Saloniki na Charlotte FC za kwotę 4,5 miliona euro, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Napastnik szybko stał się liderem swojej drużyny, a w obecnym sezonie Major League Soccer strzelił dziesięć goli i zaliczył cztery asysty.

25-latek jest w bardzo dobrej dyspozycji, co udowodnił w trakcie wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski. Jego bramka przeciwko Walii dała zwycięstwo i pozwoliła utrzymać się w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Świderski pokazał, że może sobie poradzić w duecie z Robertem Lewandowskim, a szanse na jego grę podczas tegorocznych mistrzostw świata w Katarze znacząco wzrosły.

Taka postawa Polaka budzi spore zainteresowanie na rynku transferowym. Niewykluczone, że wkrótce opuści on Stany Zjednoczone i wróci do Europy. Aby tak się stało, potencjalny nabywca musi liczyć się ze sporym wydatkiem, bowiem Charlotte FC nie zamierza puszczać swojego lidera za mniej niż 15 milionów euro. Kontrakt Świderskiego obowiązuje do końca 2025 roku.

