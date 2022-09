fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Scaloni (z lewej)

Mistrzostwa świata w Katarze zbliżają się wielkimi krokami. Selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni został zapytany o potencjał reprezentacji Polski, z którą zmierzy się już w fazie grupowej.

Argentyna na mistrzostwach świata zmierzy się w grupie z Polską, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską

Selekcjoner Lionel Scaloni został zapytany o Biało-Czerwonych

44-latek stwierdził, że zespół Czesława Michniewicza dysponuje dużym potencjałem

Scaloni docenia potencjał Polaków

Tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze zainaugurują już pod koniec listopada. Jednym z faworytów całego turnieju jest Argentyna, która w fazie grupowej zmierzy się z Polską, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską.

Aktualnie trwa wrześniowa przerwa reprezentacyjna. Argentyńczycy w nocy z wtorku na środę wygrali z Jamajką aż 3-0. Na pomeczowej konferencji selekcjoner Lionel Scaloni został zapytany o potencjał Biało-Czerwonych.

– Będzie trudnym rywalem. To zespół, który uzyskał awans po udanych eliminacjach i ładnej wygranej w barażach. Ten zespół to nie tylko Lewandowski. Ma innych wielkich piłkarzy, którzy grają w wielkich ligach. Próbują też grać w różnych systemach: czasem grają w jeden sposób, a czasem inny. Dla nas to przeciwnik, do którego stylu gry nie jesteśmy za bardzo przyzwyczajeni – analizuje Scaloni.

Selekcjoner Argentyńczyków wypowiedział się także o rywalizacji Lionela Messiego z Robertem Lewandowskim. Obaj znajdują się obecnie w bardzo dobrej dyspozycji i są traktowani jako najlepsi piłkarze na świecie.

– Cieszmy się nimi dwoma. Nie pozostaje nam nic innego niż cieszyć się z faktu, że będą grali przeciw sobie. I to wszystko. Nie powinniśmy szukać żadnych polemik. Obaj są niesamowitymi piłkarzami. Jeden z nich jest najlepszy ze wszystkich, a drugi jednym z najlepszych. Dlatego po prostu cieszmy się wszystkim co jest związane z tą rywalizacją -przekonuje 44-latek.

Argentyna zmagania na mundialu w Katarze rozpocznie od starcia z Arabią Saudyjską. Później zagra z Meksykiem, a w ostatnim meczu grupowym zmierzy się z reprezentacją Polski.

Zobacz również: Działacz Barcy nie wyklucza sprowadzenia Messiego