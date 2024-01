IMAGO / Alexandre Neto Na zdjęciu: Karim Benzem

Przyszłość Karima Benzemy stoi pod znakiem zapytania

36-latek już po pół roku może rozstać się z Al-Ittihad

Napastnika chciałby sprowadzić jego macierzysty klub – Olympique Lyon

Lyon odzyska Benzemę po latach? Piłkarz musiałby obniżyć pensję

Karim Benzema w lipcu 2023 roku na zasadzie wolnego transferu przeszedł z Realu Madryt do Al-Ittihad. 36-letni napastnik na saudyjskich boiskach rozegrał 20 meczów, strzelił 12 bramek i zaliczył 5 asyst. Niewykluczone, że na tym jego dorobek się zatrzyma.

Przyszłość byłego reprezentanta Francji stoi bowiem pod znakiem zapytania. Legenda Królewskich może wrócić do Europy, a nad sprowadzeniem gwiazdy pracuje Olympique Lyon – dowiedział się Fabrizio Romano. Dla weterana byłby to wielki powrót do domu – Karim Benzema to wychowanek ekipy popularnych Les Gones.

Taki transfer jest jednak bardzo skomplikowany – doświadczony piłkarz musiałby znacznie obniżyć wynagrodzenie. Saudyjczycy chcieliby zatrzymać Karima Benzemę, nawet gdyby ten miał opuścić Al-Ittihad. 36-latek mógłby trafić do innego zespołu z Saudi Pro League. Francuz wcześniej był łączony także z klubami Premier League.