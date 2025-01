Karim Adeyemi jest bardzo bliski przeprowadzki z Borussii Dortmund do SSC Napoli. Kwota tej transakcji ma wynieść około 40 mln euro - ujawnił Fabrizio Romano.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Karim Adeyemi o krok od SSC Napoli

SSC Napoli jest zmuszone do pozyskania nowego skrzydłowego, który wejdzie w buty Khvichy Kvaratskhelii. Przypomnijmy, że 23-letni Gruzin za ponad 70 milionów euro przeszedł do Paris Saint-Germain. Wygląda na to, że klub z Neapolu znalazł już następcę swojej gwiazdy. Jak dowiedział się Fabrizio Romano, SSC Napoli osiągnęło niemal pełne porozumienie z Borussią Dortmund w sprawie transferu Karima Adeyemiego. Kwota tej transakcji ma wynieść około 40 milionów euro, wliczając w nią wszystkie bonusy.

Rozmowy między stronami są zaawansowane i co ważne, zmierzają ku szczęśliwemu finałowi. Tak więc czterokrotny reprezentant Niemiec najprawdopodobniej zajmie miejsce Khvichy Kvaratskhelii na Stadio Diego Armando Maradona. Zatem przed atakującym spore wyzwanie, jakim będzie zastąpienie jednego z najlepszych piłkarzy drużyny Azzurrich w ostatnich latach. To właśnie gruziński gwiazdor był jednym z architektów mistrzostwa Włoch w kampanii 2022/2023, gdy zdobył 14 bramek i zanotował 17 asyst w 43 spotkaniach.

Karim Adeyemi przywdziewa koszulkę Borussii Dortmund od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Signal Iduna Park za 30 milionów euro z Red Bulla Salzburg. Wychowanek Bayernu Monachium w koszulce ekipy BVB rozegrał łącznie 79 meczów, strzelił 19 goli oraz zaliczył 13 asyst. Kilka lat temu mierzący 180 centymetrów lewy napastnik uchodził za największy talent w Niemczech, ale nie do końca spełnił oczekiwania w zespole z Zagłębia Ruhry. Teraz skrzydłowy najpewniej spróbuje swoich sił na boiskach włoskiej Serie A.